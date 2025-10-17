Fastighetsskötare till Fastighetsavdelningen i Upplands Väsby kommun
2025-10-17
Vi söker en serviceinriktad och praktiskt lagd fastighetsskötare som vill arbeta med ronderingar, underhåll och reparationer i våra fastigheter.
Du blir en viktig del i att skapa trygga, funktionella och välskötta miljöer för både besökare, brukare och personal. Har du öga för detaljer och samtidigt förmågan att se helheten? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi erbjuder dig
- Ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för många människor.
- Möjlighet att arbeta i både idrottsmiljöer och omsorgsverksamheter.
- God arbetsgemenskap med kollegor och en arbetsgivare som satsar på trivsel och utveckling.Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Fastighetsdrift ansvarar för drift, skötsel, tillsyn och energiåtgärder i kommunens fastigheter. Vår organisation är uppdelad i två enheter:
- Driftenheten - arbetar bland annat med energioptimering, ventilation och el
- Specialistenheten - arbetar bland annat med mark- och grönyteskötsel, lås och larm, underhåll, service och reparationer.
Tillsammans är vi ett team på 20 engagerade medarbetare.Om tjänsten
Tjänsten omfattar både sporthallar, LSS-boenden och äldreomsorgens lokaler. Dina arbetsuppgifter som fastighetsskötare kommer bland annat att innebära:
- Förebyggande arbete i och runt våra byggnader genom regelbundna ronderingar och kontroller.
- Löpande reparationer och underhåll av lokaler, inventarier och utrustning.
- Snabba åtgärder vid felanmälningar och praktiska problem.
- Bidra till en god service för verksamheterna och deras användare.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har praktiska kunskaper inom snickeri, el, VVS eller måleri.
Som person är du strukturerad och stabil med en god problemlösningsförmåga, Vi ser även att du har förmåga att arbeta självständigt. För att lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Tommy Andersson 0859097282 Jobbnummer
9561120