Fastighetsskötare / snickare på abonnemang (jobba mot bostadsrätter)

2025-10-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fria Mäklare Sverige AB i Karlskrona
Vi söker en händig och pålitlig medarbetare till Hemfixat i Karlskrona.
Om rollen
Som medarbetare hos Hemfixat kommer du att ha ett brett och varierat arbete. Du utför praktiska uppdrag, planerar arbetet tillsammans med kollegor och bidrar till att utveckla verksamheten.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Tillsyn, reparation och underhåll av fastigheter och bostäder.
Snickeri, enklare byggarbeten och förbättringsarbeten.
Kontakt med kunder och uppföljning av uppdrag.
Medverkan i arbetet med att hitta nya kunder och uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av praktiskt arbete, gärna som fastighetsskötare, snickare eller hantverkare. Du är van att ta ansvar, arbeta självständigt och leverera arbete med hög kvalitet.
Vi ser gärna att du:
Har ett etablerat nätverk eller egna kontakter i branschen.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Har B-körkort.
Har god svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos Hemfixat blir du en del av ett företag i utveckling, där kvalitet, förtroende och långsiktighet står i fokus. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete med möjlighet att påverka både din egen roll och företagets fortsatta utveckling.Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet till oss. Urval och intervjuer sker löpande
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet till oss på mejl.
E-post: hej@hemfixat.se
