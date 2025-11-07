Fastighetsskötare på deltid till Toraberget i Varberg!
Sodajo Consulting AB / Fastighetsskötarjobb / Varberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Varberg
2025-11-07
Sodajo Consulting söker en händig och självgående fastighetsskötare på deltid till Toraberget Skjutbana i Varberg. Rollen passar dig som vill kombinera din nuvarande huvudsakliga sysselsättning, till exempel studier eller annan tjänst, med praktiskt arbete inom en spännande bransch där du bidrar med dina färdigheter. Du ges möjligheten att skaffa praktisk arbetslivserfarenhet i en bred och varierande roll där du får utveckla dina kunskaper i en miljö där initiativ, ansvar och flexibilitet värdesätts högt.
Information om tjänsten
I rollen som fastighetsskötare präglas ditt arbete av både flexibilitet och struktur. Som fastighetsskötare hos Toraberget Skjutbana kommer du att stötta ägarna i bygg-, underhålls- och utvecklingsuppdrag kopplade till anläggningen.
Tjänsten är på cirka 8 timmar per vecka, med möjlighet till utökning över tid.
Start sker enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är en handlingskraftig doer med prestigelös inställning, högt engagemang och vilja att bidra där det behövs! Tjänsten är en del av vår personaluthyrning, vilket innebär att du kommer anställas av Sodajo Consulting och arbeta som konsult hos Toraberget.
Om Toraberget
Din framtida arbetsplats är Toraberget AB, en unik sportskytteanläggning insprängd i Trönningeberget i Varberg. Den tidigare civilförsvarsbunkern TORA, byggd på 1960-talet, har genom omfattande renovering förvandlats till en toppmodern skjutbana för dynamiskt och nationellt skytte.
Toraberget drivs av två engagerade delägare med en tydlig vision: att utveckla en modern anläggning som kombinerar sportskytte, utbildning och upplevelse. Här finns även verksamhet för myndigheter, vaktbolag och annan vapenbärande personal och i denna roll blir du en viktig del av den fortsatta utvecklingen av fastigheten.
Du erbjuds
I rollen som fastighetsskötare på Toraberget erbjuds du:
En flexibel deltidsanställning som passar perfekt vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
En arbetsmiljö där självlärande och personlig utveckling står i centrum.
Ett flexibelt arbetsschema där du styr och tar ansvar för din egen tid.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du en varierad och praktisk vardag där ingen dag är den andra lik. Du blir en nyckelperson i det dagliga arbetet där du utvecklar och underhåller skötsel av anläggningen. Detta kan involvera uppgifter som att sätta upp och montera enklare byggnationer till att genomföra renoveringar och förbättringar som gör verklig skillnad.
Det är en roll för dig som trivs med att arbeta hands-on, ta ansvar och se resultatet av ditt arbete direkt. Du bidrar till att Toraberget håller högsta standard i både ordning, funktion och säkerhet och blir samtidigt en del av en verksamhet som ständigt växer och utvecklas.
Här finns utrymme att växa med uppgiften, påverka din vardag och sätta din prägel på en unik anläggning som kombinerar teknik, hantverk och upplevelse!
Vi söker dig som:
Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning, inom ett relevant område såsom fastighetsskötsel, bygg, och/eller entreprenad
Är en händig, prestigelös och har en handlingskraftig inställning samt gillar att ta tag i saker
Är strukturerad, noggrann och trivs med praktiska uppgifter
Behärskar svenska i tal och skrift
Det viktigaste för oss är inte din bakgrund, utan din inställning. Vi söker dig som drivs av att skapa resultat, ta ansvar och tycker det är roligt att se konkreta resultat av ditt arbete. Vi ser att du gillar utmaningar och följer upp det du åtar dig. Här finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas, ta egna initiativ och växa tillsammans med Toraberget Skjutbana!Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som fastighetsskötare hos Toraberget. Vi ser att du har förmågan att tänka nytt, du är händig och ser kreativa lösningar på problem.
Hos Toraberget får du arbeta i en unik miljö där historia möter hantverk och där ditt arbete verkligen gör skillnad. Om du gillar att ta ansvar och bidra till att utveckla något unikt kommer du att känna dig helt hemma här.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid, ca 8h / vecka
Placering: Varberg
Urval: Sker löpande
Låter det här som en tjänst för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare:
Fanny Gustafssonfanny.gustafsson@sodajo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294) Jobbnummer
9593332