Fastighetsskötare och inredare RentalHome.Se

2025-10-17
Vi hyr ut möblerade bostäder till vindkraft-företag, se www.rentalhome.se
Vi söker dig som vill och kan :
Kontakta koordinatorer på vindkraftparker och erbjuda våra bostäder
Inreda bostäder
Byta lås, lägga ett golv, dra elkabel, måla, meka med bil, diverse olika uppgifter. Du behöver inte kunna allt men gärna täcka många olika arbetsområden. Om du även kan tänka dig andra arbetsområden som att städa efter turister & hyresgäster, inventera lager, testa högtalare, lösa problem med hyresgäster, installera varmvattenberedare och en mängd annat, ja då är du ju som klippt och skuren för detta.
Vill du dessutom jobba med våra hemsidor, plattformar som ebay amazon airbnb och storkund? Hör av dig på en gång!
Se våra hemsidorwww.rentalhome.sewww.uthyres.euwww.ramsjocamping.comwww.billebro.se
Skicka gärna:
Bild på dig själv
CV och personligt brev
Löneanspråk
2 referenser
Uppgift om var du bor idag
Bil och körkort
Svar på allt som nämndes i texten i punktform Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ånge". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Ångevägen 24
)
827 76 RAMSJÖ
Ramsjö Camping Kontakt
CEO
Kent Billebro kent@billebro.se 0735411123
9563351