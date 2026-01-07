Fastighetsskötare med inriktning på städ och renhållning
Jma Entreprenad AB / Städarjobb / Gotland Visa alla städarjobb i Gotland
2026-01-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jma Entreprenad AB i Gotland
Vi söker städ- och fastighetspersonal till våra boenden i Tofta!
Vi söker någon med öga för detaljer och som andas noggrannhet! Du kommer att bli vår nyckelperson för våra gästers totalupplevelse vid semestrandet i Tofta. Tjänsten är en timanställning på förfrågan, vilket innebär en perfekt extra inkomst.
Ansvarsområden är städning av villa, flygel och gårdshus, samt att se till att de allmänna utrymmena håller hög standard och renlighet. Gräsklippning och markskötsel innefattas i tjänsten.
Vi ser gärna att du:
- Är ordningsam och noggrann
- Ansvarar för att lägga upp ditt arbete effektivt själv
- Är positiv och en problemlösare
- Är strukturerad och följer instruktioner samtidigt som du förstår när det gäller att vara flexibel
Vi på JMA Bostad är ett Enköpingsbaserat företag med filial på Gotland. Du kommer därför få ta ett stort eget ansvar i denna roll och spela en nyckelperson för oss. Personalboende går att ordna.
Lön enligt överenskommelse.
Tjänsten är en timanställning.
Rekrytering sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via e-post
E-post: bostad@jmaab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Tofta". Arbetsgivare Jma Entreprenad AB
(org.nr 556788-4811)
Tofta Kroks 605 (visa karta
)
622 66 GOTLANDS TOFTA Arbetsplats
JMA Entreprenad AB Jobbnummer
9672540