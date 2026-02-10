Fastighetsskötare med inriktning på golvvård & måleri
Ejb Nyponlunden AB / Fastighetsskötarjobb / Örebro Visa alla fastighetsskötarjobb i Örebro
2026-02-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ejb Nyponlunden AB i Örebro
, Hallstahammar
, Surahammar
, Västerås
, Karlstad
eller i hela Sverige
Omfattning: 100%
Anställningsform: Timanställning, tidsbegränsad anställningPubliceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet - Krav
* 1-2 års erfarenhet av fastighetsskötsel, lokalvård eller motsvarande arbete
* Erfarenhet av golvvård (skurmaskin, polering/boning) och enklare måleriarbeten
Kompetenser - Krav
* B-körkort Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos oss på Hagvidson kommer du att ha en varierad arbetsvardag på våra förskolor i Sverige. Fastighetsavdelningen består idag av två personer och tillsammans med dessa så ansvarar ni för service och underhåll av våra verksamheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Golvvård i förskolornas lokaler (skurmaskin, polering/boning)
* Målning och underhåll av väggar inomhus
* Löpande underhåll av fastigheter
* Underhåll av grönytor och gårdar vid behov
* Medverkan i renoverings- och förbättringsprojekt
Geografi
Ditt arbetsområde är primärt Mälardalen, men resor till andra städer förekommer. Övernattning kommer att ske ca 1-2 gånger per vecka.
Du som söker
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av fastighetsskötsel, lokalvård eller liknande. Du är trygg i din kompetens och trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Som person är du:
* Serviceinriktad
* Noggrann
* Lösningsorienterad
* Flexibel
Du gillar att arbeta i team och bidrar med humor, energi och en positiv attityd. Social kompetens är viktigt då tjänsten innebär många dagliga kontakter.
Du erbjuds
Ett variationsrikt, praktiskt uppdrag där du får arbeta med både golvvård och måleriarbeten samt andra fastighetsrelaterade uppgifter. Tjänsten börjar i maj månad och kommer att vara till mitten av juli (behovsanställning). Vid frågor kontakta VD Michael Enghag.Om företaget
Hagvidson driver 21 förskolor runt om i landet, med huvudkontor i Örebro. Vi arbetar enligt våra ledord Trygghet - Glädje - Delaktighet och har som vision att vara Sveriges mest attraktiva förskola. Vi är kollektivavtalsanslutna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: michael.enghag@hagvidson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Elementvägen 4 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hagvidson Jobbnummer
9735319