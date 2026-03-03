Fastighetsskötare med inriktning mot industrifastigheter

Elme Spreader AB / Fastighetsskötarjobb / Älmhult
2026-03-03


Vi söker en engagerad och självgående fastighetsskötare till vår industriverksamhet. Är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

2026-03-03

Om tjänsten
Som fastighetsskötare ansvarar du för den dagliga driften och underhållet av våra industrifastigheter. Du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor samt externa leverantörer.

Dina arbetsuppgifter
Löpande tillsyn och skötsel av byggnader och lokaler
Reparationer och enklare underhållsarbeten
Skötsel av tekniska installationer (ventilation, värme, belysning mm.)
Yttre skötsel såsom snöröjning, halkbekämpning och grönyteskötsel
Kontakt med entreprenörer och serviceföretag
Förebyggande underhåll och felanmälningar

Kvalifikationer
Erfarenhet av fastighetsskötsel, industriunderhåll eller liknande arbete
Praktisk teknisk kompetens
B-körkort (krav)
God förmåga att arbeta självständigt
Svenska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av VVS och el (ej krav på behörighet)
Erfarenhet av ventilation
Truckkort eller liftutbildning
Heta arbeten



Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Serviceinriktad
Lösningsorienterad
Strukturerad och flexibel

Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trygg anställning i stabil verksamhet
Trevlig arbetsmiljö och god laganda

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan via formuläret nedan och berätta om dig själv och varför du skulle passa bra hos oss. Vi tillämpar löpande urval så vänta inte för länge med din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elme Spreader AB (org.nr 556185-6682), https://www.elme.com/career
Stålgatan 6 (visa karta)
343 22  ÄLMHULT

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9774868

