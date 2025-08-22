Fastighetsskötare inom lås och dörr till Coor!
2025-08-22
Är du en driven och händig person som letar efter din nya utmaning i karriären? Är du en problemlösare som gillar när arbetsuppgifterna är varierande? Då är detta jobbet för dig! Nu söker vi en Fastighetsskötare till en av våra mest eftertraktade kunder: Coor Service Management. Ta chansen att visa framfötterna på ett av Europas modernaste sjukhus, Nya Karolinska i Solna. Sök till tjänsten redan idag! Vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Coor Service Management är ett nordiskt service företag och som fokuserar och erbjuder innovativa och hållbara lösningar inom miljövänliga och smarta arbetsmiljöer. Coors tjänster är därför eftertraktade inom både mindre och större verksamheter i Norden. Läs mer om COOR Serice Management på deras hemsida.
I rollen som Fastighetsskötare kommer du ingå i ett team där arbetsuppgifterna är varierade varje dag. Du kommer arbeta i en utvecklande miljö som ger dig stora möjligheter till nya lärdomar och erfarenheter. I rollen kommer du att ansvara för lås, dörrautomatik och dörrmiljöer. Det innebär att utföra planerat underhåll, rondering, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll.
Arbetsplatsen kommer att vara på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.
Du erbjuds
• Arbete i en högteknologisk och spännande miljö på ett av Europas mest tekniskt avancerade sjukhus
• Arbete hos ett företag som ger dig möjlighet att växa och utvecklas
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Underhåll och förebyggande av lås och dörrar.
• Bistå med sakkunskaper för att säkerställa god kvalitet i serviceleveransen.
• Vara behjälplig till fastighetsgruppen.
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar flytande kunskaper i svenska.
• Trivs i ett arbete där du arbetar praktiskt med händerna.
• Innehar tidigare erfarenhet av att arbeta med fastighetsdrift.
• Tidigare arbetat med låsbyten, dörrautomatiker och dörrmiljöer.
• Du är bekväm med att arbeta i en sjukhusmiljö.
• Är säkerhetsmedveten.
Vidare är det meriterande om du:
• Har en utbildning som fastighetsskötare.
• Kan läsa elscheman.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Problemlösande
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, arbetstider 7-16
• Placering: Nya Karolinska sjukhuset i Solna, Stockholm
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Coor på deras hemsida
Heltid
