Fastighetsskötare för utemiljö sökes till säsongen 2026
2026-01-23
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
Mörbylånga Bostads AB
Mörbylånga Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter på sju orter över södra Öland. Vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar boende i hyresrätt på ett hållbart sätt. I dagsläget har vi cirka 830 bostadslägenheter och erbjuder en variation av verksamhets-, butiks och industrilokaler i hyresrätt via förvaltning av Mörbylånga Fastighets AB. Våra kontor finns i Mörbylånga och Färjestaden.
Mörbylånga Bostads AB ägs till 100% av Mörbylånga kommun och har i dagsläget runt 90 medarbetare. Bostadsbolaget förvaltar på uppdrag av Mörbylånga kommun även kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar, kommunhus m.m. Vi är ett stabilt företag med lojal personal och våra hyresgäster uppskattar den nära kontakten de får med oss.
Vi söker nu tre fastighetsskötare för säsongsanställning under perioden april till september.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Våra Fastighetsskötare utemiljö arbetar primärt med renodlad trädgårdsskötsel men ansvarar även för hårdgjorda ytor i anslutning till våra egna och kommunens fastigheter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär daglig skötsel såsom ogräsrensning i planteringsytor, ogräsbekämpning, beskärning och häckklippning, gräsklippning samt viss plantering.
Att arbeta med trädgård är ett aktivt, varierat och socialt arbete. Du möter våra kunder och bidrar till en vacker och trivsam boendemiljö. Tillsammans med dina kollegor planerar du dina dagar och tar egna initiativ. Ni har stor frihet under ansvar och arbetar utomhus oavsett väder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är praktiskt lagd och som trivs med ett aktivt arbete. Du har goda kunskaper om växter och grönyteskötsel eller en nyfikenhet och intresse för att lära. Du har förmågan att planera ditt eget arbete och är flexibel, ansvarsfull och lösningsorienterad.
Eftersom ni arbetar i grupp är det en förutsättning att du trivs med samarbete, att du är prestigelös och kan bidra till ett tryggt och välkomnande klimat i arbetsgruppen. Det är även viktigt att du har förmågan att skapa förtroende hos våra hyresgäster.
Då vi arbetar med maskiner och motordrivna trädgårdsredskap är maskinvana meriterande, likaså liftkort, röjsåg och motorsågskort.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav för arbetet, eftersom du behöver kunna förflytta dig mellan olika områden.
ÖVRIGT
Observera att vi tar ej emot ansökningar via epost utan endast via annonsens länk.
Vi tillämpar löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi har valt att sköta denna rekrytering själva så vi undanbeder oss samtal från rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Bostads AB
(org.nr 556528-7629) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare område Nord
Johannes Westerman johannes.westerman@mbab.se Jobbnummer
9700524