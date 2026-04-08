Fastighetssamordnare - nyckelroll i Sala kommuns fastighetsverksamhet
2026-04-08
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i en nyinrättad, arbetsledande roll där du får stort ansvar och verklig möjlighet att påverka? Trivs du i en samordnande roll där fastigheter, människor och utveckling möts? Då kan du vara den fastighetssamordnare vi söker till Sala kommun.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad inom Tekniska kontoret - Verksamhet Fastighet, som ansvarar för att kommunens verksamheter har ändamålsenliga, hållbara och välfungerande lokaler. Vi förvaltar kommunägda fastigheter, hyr in bostäder och lokaler samt genomför ny- och ombyggnationer utifrån verksamheternas behov.
Fastighetsverksamheten består av runt 30 medarbetare med placering i centrala Sala. Som fastighetssamordnare rapporterar du till driftchef och samverkar nära med övriga samordningsfunktioner och ledningsgrupp.
Uppdrag och rollens syfte
Som fastighetssamordnare har du en central och strategiskt viktig roll i verksamheten. Du ansvarar för att samordna, arbetsleda, planera och följa upp fastighetsrelaterade frågor med fokus på långsiktig förvaltning, struktur och kvalitet.
Rollen omfattar bland annat underhållsplanering, driftprojekt, ekonomiuppföljning, upphandlingar, arbetsmiljö, kvalitetsuppföljningar, brandskydd och myndighetskrav. Du bidrar aktivt till att skapa en hållbar, effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning och rapporterar löpande till ledningsgruppen.
Eftersom rollen är nyinrättad finns goda möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt, struktur, dokumentation, analys och rapportering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsledning, samordning och struktur
Du arbetsleder i det dagliga arbetet och samverka med övriga samordnare inom verksamheten. Skapar och utvecklar struktur, dokumentation, arkivering och effektiva arbetssätt samt identifierar förbättringsmöjligheter inom verksamheten.
Planerat underhåll och systemförvaltning
Ansvarar för att ta fram, uppdatera och följa upp långsiktiga underhållsplaner. Prioritera och följa upp underhåll och projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. Övergripande hantera lokalvård samt säkerställa kvalitetskontroll och utveckla arbetssätt. Du ansvara som objektledare för verksamhetens digitala system enligt Sala kommuns modell för systemförvaltning.
Upphandling, avtal och myndighetskrav
Samordnar upphandlingar, ramavtal och entreprenadavtal enligt LOU. Ansvarar för avtalsuppföljning och kvalitetskontroller. Säkerställer att lagstadgade myndighetskrav uppfylls. Hanterar besiktningar, tillsyner och kontakt med myndigheter.
Projekt och arbetsmiljö
Säkerställer att projekt drivs enligt gällande lagar, avtal och budget. Följer upp arbetsmiljöansvar enligt Bas P och Bas U. Säkerställer att anbud och offerter överensstämmer med avtal och budget. Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom fastighet, bygg eller motsvarande. Dokumenterad utbildning inom Bas P och Bas U, eller motsvarande kompetens. Flera års erfarenhet av fastighetsförvaltning med ansvar för samordning, underhåll och ekonomi. Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning och personalansvar. Grundläggande kunskap om LOU och fastighetsrelaterade myndighetskrav
B-körkort krävs
Viktiga kompetenser
Du behöver ha goda kunskaper inom underhållsplanering och fastighetsekonomi. Erfarenhet av upphandling och fastighets- eller byggprojekt i alla dess skeden. Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med tekniska specialister, entreprenörer och verksamheter. God administrativ förmåga och vana av digitala system. Analytisk, strukturerad och utvecklingsinriktad
Meriterande
Erfarenhet från kommunal eller annan politiskt styrd verksamhet. Erfarenhet av fastighetssystem som Pythagoras eller liknande. Erfarenhet av entreprenadjuridik. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din roll, tar ansvar och arbetar självständigt med hög kvalitet. Du är initiativtagande, kommunikativ och trivs med frihet under ansvar. Du har lätt för att samarbeta, bidrar till en god arbetsmiljö och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Övrigt
Tjänsten kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Arbetsprov kan komma att tillämpas. Vi erbjuder våra medarbetare 2000kr i friskvårdsbidrag och möjligheten till semesterväxling.
Urval och kontakt sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid/dagtid
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-03
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Driftchef, Henrik Rosenlund, 0224-74 79 29, henrik.rosenlund@sala.se
Verksamhetschef, Åsa Agemalm, 0224- 74 74 06, asa.agemalm@sala.se
Facklig kontaktperson:
Vision, Stefan Blomkvist, 0224-74 79 32, stefan.blomkvist@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
