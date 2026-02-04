Fastighetsreparatör mot byggnader och vattenanläggningar
2026-02-04
Publiceringsdatum2026-02-04
Kommuntekniks fastighetsenhet söker fastighetsreparatörer med inriktning mot vattenanläggningar på allmän platsmark, fontäner och fastigheter.
I tjänsten ingår att arbeta med vattenrening, provtagning, kemikaliehantering och egenkontroll av badanläggningar. Andra uppgifter är kvalitetssäkrad driftteknisk förvaltning, periodiserat och förebyggande arbete samt felavhjälpande underhåll. Arbetet innefattar att ha en beställarfunktion samt samordning av underentreprenader. En stor del av tjänsten innebär självständigt arbete.
Du ska självständigt åtgärda brister eller påtala brister i fastighetsdriften och föreslå förbättringar. Inom gruppen av kolleger har du ett bollplank och samarbete med andra fastighetsreparatörer, drifttekniker och specialistkompetenser inom bygg, vvs och el. Du har ett viktigt ansvar för att kunderna är nöjda med de levererade tjänsterna.
Du kommer att ingå i en grupp med höga krav på att kunna samarbeta och bilda nätverk. Tjänsten innebär att vara behjälplig på flera områden inom fastighetsdrift.
Helgarbete samt beredskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning/ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi vill att du ska ha minst 1 års tidigare arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift samt erfarenhet av felsökning/skötsel inom VVS.
För tjänsten krävs B-körkort för manuellt växlad bil och goda kunskaper i svenska, så väl i tal som skrift samt god datorvana.
Har du teknisk läsförståelse i engelska är det meriterande. Det är även meriterande med god kunskap om fastighetsteknik (DU, VVS, SRÖ, El och liknande), ritningsförståelse (fastighet, el, VVS, flödesschema) samt arbetslivserfarenhet från felsökning inom SRÖ, VVS och EL. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet från områdena vattenrening och processindustri.
Det är viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer i ett stort och varierande kontaktnät. Du har kundfokus och är professionell i ditt bemötande. Du kan lära dig nya arbetsuppgifter snabbt och skapa en förståelse för ny information för att sen förvalta kunskapen på ett bra sätt. Du är flexibel och anpassar dig efter ändrade förutsättningar. Att arbeta självständigt och ta eget ansvar är viktiga egenskaper då du ofta måste arbeta ensam i olika miljöer med många olika människor runt dig. I detta ansvar ställs det stora krav på din noggrannhet, lugn, säkerhet och disciplin.
Om arbetsplatsen
Detta är Kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
