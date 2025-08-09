Fastighetsmedarbetare med fokus på trappstädning och service
2025-08-09
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Vi söker en stjärna till vårt team - Allt-i-allo
Carilo Fastighetsförvaltning
Vi på Carilo Fastighetsförvaltning växer och söker nu en ny kollega som vill vara med och göra våra fastigheter trivsamma och välskötta - både för våra hyresgäster och för oss själva.Publiceringsdatum2025-08-09Dina arbetsuppgifter
Städning av trappuppgångar, entréer och gemensamma utrymmen
Enklare fastighetsskötsel och underhåll
Allt-i-allo-arbete - hjälpa till där det behövs, stort som smått
Rapportera fel och brister som upptäcks i fastigheterna
Vi söker dig som:
Är noggrann och ordningsam
Har en positiv attityd och gillar att hugga i
Är självgående men också trivs med att arbeta i team
Har körkort B (meriterande, men inget krav)
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med frihet under ansvar
Trevliga kollegor i ett mindre, personligt team
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom fastighetsskötsel
Behovsanställning eller deltidsanställning beroende på överenskommelseOm företaget
Carilo Fastighetsförvaltning är ett mindre företag med stora ambitioner. Vi brinner för att ge våra hyresgäster en trygg och trivsam boendemiljö och vi värdesätter personligt engagemang och god service.Så ansöker du
Skicka din ansökan till carlos@carilo.se
senast 8/9-2025.
Märk din ansökan med "Ansökan fastighetsvärd"
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på carlos@carilo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: carlos@carilo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan fastighetsvärd". Arbetsgivare Carilo Group AB
(org.nr 559466-1612)
Kungsgatan22 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Carilo Fastighetsförvaltnings Jobbnummer
9451427