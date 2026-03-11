Fastighetsmäklare till Uppvik & döttrar - Österlen & Västerlen
Uppvik & döttrar Österlen AB / Fastighetsmäklarjobb / Tomelilla Visa alla fastighetsmäklarjobb i Tomelilla
2026-03-11
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvik & döttrar Österlen AB i Tomelilla
Hos Uppvik arbetar vi inte med stora volymer utan med hus som vi själva skulle vilja bo i.
Vi fotograferar från tidig morgon till solnedgång, skriver berättelser om varje hus och skapar presentationer där arkitektur, miljö och livsstil får ta plats.
Uppdragen söker sig till oss snarare än tvärtom - som en följd av hur vi arbetar. Genom att vi ofta blir kontaktade i god tid inför en försäljning kan vi arbeta med framförhållning. Det ger utrymme för rådgivning, eftertanke och gemensamma beslut kring vad som är värt att göra - inför en försäljning. Målet är att skapa bästa förutsättningar för varje hus och varje försäljning.
Ofta har våra säljare lagt stor möda, energi och tankeverksamhet på att skapa ett varmt och ombonat hem. En personlig miljö. Ett älskat hus. Vi vill därför ge stor omsorg till de hus som vi tar oss an. Vi jobbar därför inte på volym utan snarare med färre hus med kvalitet och omsorg i varje led.
Vi ser oss som projektledare som stöttar och coachar både säljare och köpare genom försäljningen. Uppvik & döttrar är inte en person utan styrkan ligger i den samlade kraften hos medarbetarna. Vi är Team Uppvik där varje del är viktig för helheten.
Nu söker vi en fastighetsmäklare som vill arbeta på vårt sätt.
Du kan vara erfaren mäklare eller i början av din karriär - viktigast är att du har känsla för hus, människor och berättelser.
Vem vi söker
Du är trygg i din yrkesroll och i dig själv. Det viktigaste är att du har rätt inställning och känsla för vårt arbetssätt. Du driver dina egna försäljningar från början till slut och tar ansvar för processen hela vägen.
Du har ett genuint intresse för hus, arkitektur, rum och sammanhang. Du ser detaljerna utan att fastna i dem och förstår hur styling, ljus, bild och tilltal samverkar. Hos oss fångas känslan i huset genom fotografering, texter, storytelling och handgjorda akvarellritningar.
I mötet med människor är du närvarande och tydlig. Du bygger relationer över tid och vågar ställa de frågor som behöver ställas. Du kan stå kvar i samtal även när de blir komplexa och har integritet nog att guida, bromsa eller avråda när det är rätt väg.
För rätt person är detta ett sammanhang med stor frihet - och lika stort ansvar. Rollen passar dig som trivs som entreprenör och som förstår sambandet mellan insats, kvalitet och resultat.
Samarbetet sker med fördel genom eget bolag, men det viktigaste är din drivkraft och ditt förhållningssätt - inte hur länge du har arbetat i branschen.
Vi har två kontor och vi behöver en mäklare på varje ställe. Österlen, kontor nära Brösarp. Västerlen, kontor i Malmö Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
• Registrerad fastighetsmäklare
Meriterande
• Stark relationsbyggare
• God teknisk datorvana och orädd att sätta dig in i nya system (Mac-miljö)
• Intresse för text, foto, form, styling, visuell presentation och sociala medier
• Gärna erfarenhet av eventskapande och att tänka kreativt utanför boxen
Vi går igenom ansökningar löpande. Start enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan till team@uppvik.nu
- senast 15 april 2026. Skriv några personliga rader om varför du söker dig till Uppvik & döttrar och vad du vill bidra med.
Hej från oss och Team Uppvik
Lotta & Elisabeth,
Österlen & Västerlen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: team@uppvik.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvik & döttrar Österlen AB
(org.nr 556853-5305)
Eljaröd 4905 (visa karta
)
273 57 BRÖSARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lotta Nordstedt team@uppvik.nu 0708-920724 Jobbnummer
9791865