Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling Trångsund/Skogås
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsmäklarjobb i Stockholm
2026-07-16
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Letar du nästa steg i mäklarkarriären? Hos oss får du chansen att arbeta i ett väletablerat team med stark lokal förankring och stora ambitioner. Svensk Fastighetsförmedling är marknadsledande i Trångsund, Skogås och Länna – områden vi känner inifrån och ut. Vi söker nu dig som vill växa tillsammans med oss!
Att sälja bostäder i Trångsund och Skogås handlar om mer än bara kvadratmeter och slutpriser. Det handlar om att kunna förmedla känslan av ett område – något våra erfarna mäklare gör varje dag. Vi vet hur det är att leva här, vilka skolor som är populära, när tåget går och var de bästa grönområdena finns. Det är den typen av kunskap som gör skillnad i varje affär – och som du kommer bli en del av.
Vi hittar köpare både lokalt och i hela landet tack vare vårt unika kontaktnät, ett av Sveriges största kundregister och en beprövad försäljningsmetod. Vårt mål? Att alltid få ut det bästa möjliga för våra kunder – och för dig som mäklare.
Vi söker dig som:
Är registrerad fastighetsmäklare (eller snart färdig med din utbildning)
Har ett starkt driv, är social och gillar att arbeta tillsammans i team
Talar och skriver flytande svenska
Vi erbjuder
Tillgång till vår framgångsrika försäljningsmetod (tillsammans med kontinuerlig kompetensutveckling), moderna digitala system, intern juridisk support och en dedikerad marknadsavdelning.
Rätt förutsättningar och verktyg för att du verkligen ska kunna briljera som fastighetsmäklare, med stödjande ledarskap och hjälpsamma kollegor!
Dessutom blir du en del av en stark gemenskap och får tillgång till en väl etablerad erfarenhet inom branschen, som sträcker sig över hela landet.
Marknadsledande kontor med högt driv!
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta TA-partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
. Vi ser fram emot att höra från både erfarna mäklare och nyutbildade talanger som är redo att ta nästa steg i sin karriär. Vi behandlar din ansökan konfidentiellt.
Om Svensk Fastighetsförmedling Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja med 1250 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas i din roll och vi har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare hos oss har du bra förmåner och du erbjuds delägarskap i koncernen. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.sePubliceringsdatum2026-07-16Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
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Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079462-2103309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Trångsund/Skogås (visa karta
)
142 60 TRÅNGSUND Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10004262