Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling Nässjö

Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Nässjö
2026-07-15


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Vill du ta nästa steg i karriären hos ett av Sveriges mest välkända och uppskattade varumärken – där du får chansen att vara med och bygga vidare på en stark lokal närvaro? Nu söker vi en mäklare som vill vara en del av vårt kontor i Nässjö och driva dess fortsatta utveckling framåt.
Som en del av Svensk Fastighetsförmedling får du arbeta med ett tydligt och framgångsrikt arbetssätt som garanterar en trygg och lönsam affär för både dig och kunden. Hos oss får du rätt förutsättningar att lyckas – oavsett om du redan är etablerad eller står i startgroparna.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Kravprofil för detta jobb
Utbildad till fastighetsmäklare och innehar en registrering (aktiv eller vilande)

Alternativt är i slutskedet av din utbildning till fastighetsmäklare

Flytande svenska i tal och skrift

Har du redan några lyckade försäljningar i bagaget är det meriterande – men viktigast är din inställning. Vi har verktygen för att ge dig en snabb och trygg start.
Vi erbjuder

Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 80 års branscherfarenhet.

Vår framgångsrika försäljningsmetod (samt kontinuerlig kompetensutveckling), moderna digitala system, egna jurister och marknadsavdelning till förfogande.

En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt.

Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
Kontakt Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta franchisetagare Anna Axelsson på anna.axelsson@svenskfast.se. Vi behandlar givetvis din ansökan konfidentiellt.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072118-2101893".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag (org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling (visa karta)
571 32  NÄSSJÖ

Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling

Jobbnummer
10003662

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