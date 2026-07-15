Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Växjö
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Växjö Visa alla fastighetsmäklarjobb i Växjö
2026-07-15
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Vi söker dig som är registrerad mäklare eller befinner dig i slutskedet av din fastighetsmäklarutbildning och som vill utmana dig själv i mäklarrollen.
Hos oss finns möjligheten att utvecklas, utmanas och arbeta i en kollegial miljö som främjar din professionella tillväxt.
Din nästa utmaning Hos oss i Växjö jobbar du tillsammans i ett framgångsrikt team som bearbetar marknaden i och runt om i Kronoberg.
Vi letar vår nästa kollega som vill vara med på resan att fortsätta ta marknadsandelar i regionen och som tilltalas av att göra den resan tillsammans med oss.
Växjö erbjuder en blandning av stadsliv och närhet till natursköna områden, vilket skapar en miljö för en aktiv och balanserad livsstil. Staden har en stark gemenskap och engagerade invånare där du kan bygga långsiktiga relationer. Med stöd från ditt team och möjligheter till kontinuerlig utbildning och utveckling kan du växa och utvecklas i din karriär.
Kravprofil - Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare - Bor i Växjö med omnejd
Meriterande: - Har lyckats att driva igenom lyckade försäljningar.
Vi erbjuder - Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners - Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system - Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor - En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Kontakt Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Markus Rosenlund på markus.rosenlund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070894-2101474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Växjö (visa karta
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352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003431