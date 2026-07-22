Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Västerås
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Västerås Visa alla fastighetsmäklarjobb i Västerås
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Vi utökar teamet och söker fler fastighetsmäklare! Svensk Fastighetsförmedling i Västerås har idag totalt 8 medarbetare, varav en mäklarkoordinator. Vår nya bobutik på Norra Källgatan 17 slog upp portarna 2014 men Svensk Fastighetsförmedling har funnits som en självklar aktör på Västeråsmarknaden ända sedan 1939, då den första butiken öppnade.
Vi söker dig som är driven, självgående, social och ansvarstagande. Du är registrerad mäklare, alternativt snart klar med dina studier. Hos oss finns möjlighet att forma din framtid på det sätt som passar dig bäst – oavsett om du vill utvecklas som anställd, bli partner eller på sikt ta steget till delägarskap.Kravprofil för detta jobb
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runtOm företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Franchisetagare Robin Tångring robin.tangring@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg sofia.lundberg@svenskfast.se
Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
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Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8105926-2110924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Norra Källgatan 17, van 4 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10008859