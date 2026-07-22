Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Västerås

Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Västerås
2026-07-22


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Publiceringsdatum
2026-07-22

Om tjänsten
Vi utökar teamet och söker fler fastighetsmäklare! Svensk Fastighetsförmedling i Västerås har idag totalt 8 medarbetare, varav en mäklarkoordinator. Vår nya bobutik på Norra Källgatan 17 slog upp portarna 2014 men Svensk Fastighetsförmedling har funnits som en självklar aktör på Västeråsmarknaden ända sedan 1939, då den första butiken öppnade.
Vi söker dig som är driven, självgående, social och ansvarstagande. Du är registrerad mäklare, alternativt snart klar med dina studier. Hos oss finns möjlighet att forma din framtid på det sätt som passar dig bäst – oavsett om du vill utvecklas som anställd, bli partner eller på sikt ta steget till delägarskap.

Kravprofil för detta jobb
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare

Vi erbjuder

Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners

Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system

Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor

En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt

Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Franchisetagare Robin Tångring robin.tangring@svenskfast.se eller TA-Partner Sofia Lundberg sofia.lundberg@svenskfast.se Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.

Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8105926-2110924".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag (org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Norra Källgatan 17, van 4 (visa karta)
722 11  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling

Jobbnummer
10008859

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