Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Vallentuna
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Vallentuna Visa alla fastighetsmäklarjobb i Vallentuna
2026-07-16
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag i Vallentuna
, Stockholm
, Nynäshamn
, Eskilstuna
, Arboga
eller i hela Sverige
Är du redo för att bli en del av Sveriges största oberoende mäklarfirma? Vill du ta ditt mäkleri till nästa nivå och arbeta tillsammans med ett härligt team i ett distrikt med stor potential? Då är rollen som mäklare på Svensk Fast Vallentuna rätt utmaning för dig!
Om dig
Vi ser gärna att du är en mäklare som är mån om din personliga utveckling samt att du vill vara en viktig spelare i vårt lag där du kan bidra med din erfarenhet, energi och driv. Vi ser gärna att du drivit igenom ett antal lyckade försäljningar.
Krav:
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning.
Talar och skriver svenska flytande. Övriga språkkunskaper är meriterande.
B-körkort
Vi ger dig tillgång till
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med 85 års branscherfarenhet.
Vår framgångsrika försäljningsmetod (samt kontinuerlig kompetensutveckling), moderna digitala system, egna jurister och marknadsavdelning till förfogande.
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt.
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst. Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten, är du varmt välkommen att slå en signal eller skicka in din ansökan.
Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Om oss
Här erbjuds möjlighet att bli en del av ett drivet gäng med bra sammanhållning. Hos oss är nyckeln till framgång att vi tillsammans arbetar för att alla på arbetsplatsen ska lyckas! Här får du en perfekt blandning av erfarenhet, kunskap och nytänkande.
Samtliga av våra tillsvidareanställda erbjuds tjänstepension, friskvårdsbidrag samt den vägledning som behövs för att alla ska kunna nå sin fulla potential.
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
Instagram
Facebook Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079251-2103255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Vallentuna (visa karta
)
186 31 VALLENTUNA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10004222