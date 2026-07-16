Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsmäklarjobb i Uppsala
2026-07-16
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Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta hos Sveriges bästa mäklarkontor 2024 och 2025 enligt Reco, baserat på verifierade kundomdömen? Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala fortsätter att växa och vi söker nu fler drivna mäklare!
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med höga ambitioner, stark lagkänsla och nära samarbete i affärerna. Vi kombinerar struktur och tydliga arbetssätt med en kultur där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Genom Aktiv Matchning säljer vi cirka 35 procent av bostäderna redan innan publicering på Hemnet, vilket skapar mer träffsäkra och effektiva affärer. Arbetet kompletteras med datadriven annonsering som optimeras för att nå rätt målgrupp.
Du får stöd av mäklarassistenter som avlastar administrationen och frigör tid till affärer. Våra två anställda fotografer säkerställer hög kvalitet och flexibilitet i varje uppdrag.
VAD VI SÖKER Vi söker dig som är en registrerad mäklare och som dessutom är mycket arbetsvillig med en hög ambitionsnivå. Du har ett starkt engagemang för att ge excellent service och trivs med att arbeta mot högt ställda förväntningar. Som säljare har du dokumenterat höga resultat sedan tidigare, och du är en lösningsorienterad "doer" som tar ansvar. Vi söker dig som tänker bli bäst i branschen och som vill ge allt för att bli en del av ett vinnande lag med mycket goda framtidsutsikter.
VI ERBJUDER
En etablerad affär med tydlig tillväxtpotential
Ett vinnande team med stark kultur och gemenskap
Struktur och arbetssätt som genererar affärer
Administrativ avlastning och marknadsstöd
Utvecklingsmöjligheter inom en av Sveriges starkaste mäklarorganisationer
OM OSS Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största oberoende mäklarkedja. Vårt kontor i Uppsala har utsetts till Sveriges bästa mäklarkontor två år i rad enligt Reco. Vi är det största kontoret inom kedjan och ett av de fem största kontoren i Sverige.
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och vi har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss erbjuds du som medarbetare löpande utbildningar, unika verktyg och delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
KONTAKT Vår fortsatta framgång bygger på att vi framöver gör mer av vad vi gör idag, med fler duktiga personer som delar vår höga ambitionsnivå. Vid frågor kontakta Franchisetagare, Andreas Lindqvist på andreas.lindqvist@svenskfast.se
eller på 073-657 93 66.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079147-2103210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Bolandsgatan 15G (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10004201