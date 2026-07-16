Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Trosa och Gnesta
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Trosa Visa alla fastighetsmäklarjobb i Trosa
2026-07-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag i Trosa
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
I Trosa och Gnesta arbetar du inom ett franchiseområde som täcker både tätorter och landsbygd. Vi jobbar i ett stort och varierat område med många olika typer av uppdrag – allt från ettan mitt i stan till gården på landet. Trosa, med sin charmiga skärgårdskänsla och livliga besöksnäring, och Gnesta, med sin naturnära småstadspuls och utmärkta pendlingsmöjligheter till Stockholm, erbjuder en spännande marknad.
Du kan antingen arbeta över hela vårt franchiseområde eller välja att nischa dig inom en ort. För rätt person finns även möjlighet att bli franchisetagare.
Vi är ett litet och erfaret team där vi värderar affärer, engagemang och utveckling. Vi söker en driven, social och ansvarstagande mäklare som trivs i en snabb och målmedveten miljö präglad av glädje och affärsmässighet. Vi erbjuder ett stöttande team, flexibilitet och de bästa verktygen för att du ska kunna fokusera på det du gör bäst – att vara mäklare. Kravprofil för detta jobb
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runtOm företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Franchisetagare Anne Wallén på anne.wallen@svenskfast.se
eller TA-Partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
, 076-130 54 75. Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
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Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079426-2103296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
619 30 TROSA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10004253