Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Sollentuna
2025-09-01
Är du redo för att bli en del av Sveriges största oberoende mäklarfirma? Vill du ta ditt mäkleri till nästa nivå och arbeta tillsammans med ett härligt team i ett distrikt med stor potential? Då är rollen som fastighetsmäklare i Sollentuna rätt utmaning för dig!
OM OSS
Svensk Fastighetsförmedling i Sollentuna har funnits sedan 1970-talet och är idag ett självklart val för alla bostadsfrågor här i området. Varje år hjälper vi ca 500 kunder att byta bostad - och genom åren har vi följt tusentals familjer genom flera bostadsresor.
Nu söker vi fler drivna och engagerade fastighetsmäklare som vill växa tillsammans med oss!
Vi vet var närmaste dagis ligger, vilken löpslinga som är bäst och hur man bygger långsiktiga kundrelationer. Vill du vara med och fortsätta skriva vår framgångshistoria i Sollentuna?
OM DIG
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning.
Talar och skriver svenska flytande. Övriga språkkunskaper är meriterande.
VI ERBJUDER
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
OM OSS Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
KONTAKT Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Linda Drougge på linda.drougge@svenskfast.se
eller TA-Partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
, eller skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
