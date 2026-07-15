Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Ronneby
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Ronneby Visa alla fastighetsmäklarjobb i Ronneby
2026-07-15
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Svensk Fastighetsförmedling söker dig som är registrerad som mäklare och vill bli en del av ett glatt gäng med placering i Ronneby.
Svensk Fastighetsförmedling har sedan starten 1937 växt till ett av landets största mäklarföretag och förmedlar idag allt från bostäder till skog & lantbruk. Vi söker dig som vill ta ett nytt kliv i branschen och har lokal förankring i orten.
Din nästa utmaning I Ronneby arbetar du i ett stort och flexibelt geografiskt område och har därmed goda möjligheter att göra affärer med ett tryggt Blekingeteam i ryggen.
Ledarskapet genomsyras av högt i tak och frihet under ansvar, detta för att kunna ge ordentligt med stöd och möjligheten till personlig utveckling. Vi ser gärna att du är bosatt i Ronneby och har god kännedom om orten.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och motiveras av att hitta nya vägar till framgång. Du är självgående och trivs med att ta stort eget ansvar. Som mäklare hos oss behöver du ha en stark passion för försäljning och ett genuint engagemang för att skapa en smidig och positiv kundupplevelse. Du värdesätter att bygga långsiktiga relationer samtidigt som du levererar resultat här och nu.
Kravprofil - Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning - Har lyckats att driva igenom lyckade försäljningar. - Bor i Ronneby med omnejd
Vi erbjuder - Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners - Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system - Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor - En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Kontakt Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Markus Rosenlund på markus.rosenlund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070982-2101497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Västra Torggatan 9 (visa karta
)
372 30 RONNEBY Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003457