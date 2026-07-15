Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Oskarshamn
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Oskarshamn Visa alla fastighetsmäklarjobb i Oskarshamn
2026-07-15
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Är du registrerad fastighetsmäklare eller i slutet av din utbildning som är öppen för nya möjligheter? Svensk Fastighetsförmedling utökar nu sin verksamhet i Oskarshamn och söker en driven mäklare som vill vara med på resan.
Din nästa utmaning I Oskarshamn är vår butik och våra kollegor i en spännande fas – vi är mitt i ett omtag som andas ambition, utveckling och expansion. Nu söker vi fler engagerade medspelare som vill vara med och bygga vidare på vår resa.
Hos oss får du inte bara en arbetsplats, du får en möjlighet att påverka – på riktigt. Vi formar teamet tillsammans och skapar en kultur där initiativ, energi och samarbete är grunden. Här finns stora möjligheter för dig som vill växa, både som mäklare och som människa.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och motiveras av att hitta nya vägar till framgång. Du är självgående och trivs med att ta stort eget ansvar. Som mäklare hos oss behöver du ha en stark passion för försäljning och ett genuint engagemang för att skapa en smidig och positiv kundupplevelse. Du värdesätter att bygga långsiktiga relationer samtidigt som du levererar resultat här och nu.
Kravprofil - Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare - Bor i Oskarshamn med omnejd
Meriterande: - Har lyckats att driva igenom lyckade försäljningar.
Vi erbjuder - Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners - Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system - Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor - En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Kontakt Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Markus Rosenlund på markus.rosenlund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070972-2101492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Oskarshamn (visa karta
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572 42 OSKARSHAMN Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003440