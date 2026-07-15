Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Örebro
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Örebro Visa alla fastighetsmäklarjobb i Örebro
2026-07-15
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Vill du bli en viktig del av Sveriges största oberoende mäklarkedja? Då är det dig vi söker för att förstärka vårt team i Örebro!
Vi söker dig som är registrerad mäklare eller befinner dig i slutskedet av din fastighetsmäklarutbildning och som vill utmana dig själv i mäklarrollen. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, utmanas och arbeta i en kollegial miljö som främjar din professionella tillväxt.Publiceringsdatum2026-07-15Kravprofil för detta jobb
Registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller i slutskedet av utbildningen.
Bosatt i Örebro
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister och ett lukrativt område.
Förmånen att tillhöra ett etablerat varumärke med över 85 års branscherfarenhet och starka samarbetspartners.
En framgångsrik försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system.
Gemenskap och erfarenhet inom kedjan, landet runt.
Goda förutsättningar och verktyg för din framgång som mäklare.
Vi strävar efter att ligga i framkant för att möta framtidens krav på en banbrytande mäklartjänst. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig. Slå en signal eller skicka in din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig!
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
KONTAKT I denna rekrytering söker vi en registrerad fastighetsmäklare, nyregistrerad eller med några års erfarenhet i bagaget. Vid frågor är du välkommen att kontakta Franchisetagare Robert Olsson på telefon 076-788 44 58 eller via e-post på robert.olsson@svenskfast.se
. Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069550-2101026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Örebro (visa karta
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702 36 ÖREBRO Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003209