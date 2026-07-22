Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Norrköping
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Norrköping Visa alla fastighetsmäklarjobb i Norrköping
2026-07-22
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Svensk Fastighetsförmedling i Norrköping söker nu mäklare för att utveckla distriktet vidare och fortsätta att leverera på våra kunders förväntan. Hos oss arbetar du engagerat hos ett välkänt varumärke som kunderna älskar och som medför en hel del förväntningar men också goda möjligheter till att utvecklas. Genom vårt unika arbetssätt säkerställer du att kunderna får en god upplevelse och bäst betalt oavsett om de säljer sin första lägenhet eller familjegården.Publiceringsdatum2026-07-22Kravprofil för detta jobb
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare
Vi ser det som meriterande om du redan har lyckats driva igenom egna lyckade försäljningar, men vi känner oss också trygga i att vi annars har verktygen som krävs för att hjälpa dig att komma igång.
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi erbjuder även kontinuerlig kompetensutveckling och ett löpande arbete med ledarskapet för att säkerställa att du få allt stöd och utmaning du behöver för att fortsätta utvecklas i rollen.
Du kommer också att ingå i en stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt.Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
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Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8105957-2110936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Norrköping (visa karta
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602 25 NORRKÖPING Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10008866