Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal
Svensk Fastighetsförmedling AB / Fastighetsmäklarjobb / Mölndal Visa alla fastighetsmäklarjobb i Mölndal
2025-08-11
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Kungsbacka
, Kungälv
eller i hela Sverige
Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal växer och söker nu ytterligare en mäklare som vill vara med på vår resa. Hos oss skapar vi framgång tillsammans genom att erbjuda ett stöttande team, tydligt ledarskap, gedigen lokalkännedom och de mest effektiva verktygen för att du ska kunna fokusera på ditt mäklaruppdrag. På vår marknad har du möjlighet att förmedla både bostadsrätter, villor och även gårdar, vilket ger dig ett brett och spännande område att verka inom.
Vi söker dig som idag arbetar som fastighetsmäklare och som vill utvecklas på en spännande ort. För att trivas i rollen ser vi att du gillar högt tempo och har ambitionen att växa. Vi värdesätter en kultur som präglas av laganda, tydliga mål och engagemang.
Kravprofil:
Du är registrerad fastighetsmäklare alternativt i slutskedet av din utbildning till fastighetsmäklare
Vilja att överträffa kundens förväntningar
Vi erbjuder:
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med 85 års branscherfarenhet.
Vår framgångsrika försäljningsmetod, moderna digitala system, egna jurister och marknadsavdelning till förfogande.
Kontinuerlig kompetensutveckling.
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt.
Vi strävar efter att ligga i framkant för att möta framtidens krav på en banbrytande mäklartjänst. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
- vi ser fram emot att lära känna dig!
Om oss: Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Läs mer om oss här https://jobb.svenskfast.se/https://www.facebook.com/svenskfastkarriar/https://www.instagram.com/livetpasvenskfast/
Är du inte fastighetsmäklare idag? Läs då mer om Mäklarskolan https://jobb.svenskfast.se/pages/maklarskolan Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Vendela Ejdenwik vendela.ejdenwik@svenskfast.se 076-1305475 Jobbnummer
9452827