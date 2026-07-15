Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Kristianstad
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Kristianstad Visa alla fastighetsmäklarjobb i Kristianstad
2026-07-15
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Vi söker en fastighetsmäklare med några års erfarenhet som är redo för att ta nästa kliv i Kristianstad.
Din nästa utmaning Att arbeta som mäklare i Kristianstad erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en stad som kombinerar charmig småstadskänsla med moderna bekvämligheter och närhet till natur och kultur. Kristianstad är känt för sin vackra arkitektur, grönskande parker och närheten till såväl Östersjön som det vackra Österlen.
Vi letar efter en mäklare som är redo att omfamna en spännande utmaning och ta rodret i vår bobutik här i Kristianstad. Som ensam mäklare kommer du att ha en unik möjlighet att bygga upp och forma verksamheten enligt din vision och kreativitet.
Vi ser positivt på att du tar detta som en nystart och ser möjligheterna som detta ger. Att vara ensam mäklare i butiken ger dig friheten att utforska nya idéer, vara nytänkande och skapa en unik kundupplevelse som skiljer sig från det vanliga.
Du tillhör ett dedikerat team i sydost som står redo att stötta dig och bistå med råd och hjälp när det behövs. Genom regelbundna vecko- och månadsmöten med teamledare i Hässleholm kommer du också att vara en del av ett sammanhållet team som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål och utbyta erfarenheter och idéer.
Denna roll är perfekt för någon som är självgående, ambitiös och vill vara med och skapa något från grunden. Om du är redo att ta dig an denna utmaning och forma din egen framtid som mäklare i Kristianstad, ser vi fram emot att höra från dig. Kom och bli en del av vårt team och låt oss tillsammans skapa något fantastiskt!
Kravprofil - Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare - Har lyckats att driva igenom lyckade försäljningar
Vi erbjuder - Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners - Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system - Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor - En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Kontakt Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Markus Rosenlund på markus.rosenlund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32 eller skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070955-2101484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Kristianstad (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003438