Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Kinna
Fastighetsmäklarjobb
2025-09-16
Är du registrerad fastighetsmäklare som är öppen för nya möjligheter? Brinner du för att göra bra affärer och har flera lyckade försäljningar bakom dig? Svensk Fastighetsförmedling utökar nu sin verksamhet i Kinna och söker en driven mäklare som vill vara med på resan. Välkommen med din ansökan!
DIN NÄSTA UTMANING
Välkommen till Kinna - en charmig småstad med hjärta, där vi som mäklare är stolta över att hjälpa nya ägare att hitta hem. Kinna erbjuder något för alla, från mysiga villakvarter och moderna bostadsrätter till naturnära tomter redo för nya drömmar.
Här finns ett aktivt centrum med butiker, caféer och restauranger, ett rikt kulturliv och friluftsområden som gör Kinna perfekt för familjer, par och individer som vill njuta av en harmonisk och aktiv livsstil. Med närhet till både Borås och Göteborg är Kinna dessutom en idealisk plats för den som söker småstadens lugn men vill ha storstadens puls inom räckhåll.
VI SÖKER DIG SOM ÄR
Registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare
Har lyckats att driva igenom lyckade försäljningar
Vi söker dig som motiveras av att överträffa kundens förväntningar samtidigt som du gillar att utmana dig själv. Det viktigt är att du är mån om din personliga utveckling och vill vara en viktig spelare i vårt framgångsrika och framåtlutade lag.
Hos oss fokuserar vi på att uppnå uppsatta mål samtidigt som vi har roligt på jobbet. Vi söker dig som är driven, lyhörd, social och en lagspelare. Vi tror att du trivs i en kultur som präglas av högt tempo, affärsmässighet, laganda, tydliga mål och glädje.
Det vi erbjuder dig är bl.a. flexibilitet, ett stabilt ledarskap och de bästa verktygen för att du ska kunna fokusera på just det du är utbildad till - att vara mäklare.
VI ERBJUDER
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
OM OSS Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
KONTAKT Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Franchisetagare Pär Brundin på par.brundin@svenskfast.se
eller TA-Partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik @svenskfast.se, eller skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här:https://jobb.svenskfast.se/ https://www.facebook.com/svenskfastkarriar/ https://www.instagram.com/livetpasvenskfast/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Vendela Ejdenwik vendela.ejdenwik@svenskfast.se 076-1305475 Jobbnummer
9510206