Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsmäklarjobb i Karlskrona
2026-07-15
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Vi söker dig som är registrerad mäklare eller befinner dig i slutskedet av din fastighetsmäklarutbildning och som vill utmana dig själv i mäklarrollen.
Hos oss finns möjligheten att utvecklas, utmanas och arbeta i en kollegial miljö som främjar din professionella tillväxt.
Din nästa utmaning Svensk Fastighetsförmedling i Karlskrona söker nu efter en mäklare för att utveckla distriktet vidare och fortsätta att leverera på våra kunders förväntan.
Hos oss arbetar du engagerat hos ett välkänt varumärke som kunderna älskar och som medför en hel del förväntningar men också goda möjligheter till att utvecklas.
Genom vårt unika arbetssätt säkerställer du att kunderna får en god upplevelse och bäst betalt oavsett om de säljer sin första lägenhet eller familjegården.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och motiveras av att hitta nya vägar till framgång. Du är självgående och trivs med att ta stort eget ansvar. Som mäklare hos oss behöver du ha en stark passion för försäljning och ett genuint engagemang för att skapa en smidig och positiv kundupplevelse. Du värdesätter att bygga långsiktiga relationer samtidigt som du levererar resultat här och nu.
Kravprofil - Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare - Bor i Karlskrona med omnejd
Meriterande: - Har lyckats att driva igenom lyckade försäljningar.
Vi erbjuder - Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners - Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system - Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor - En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Kontakt Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Markus Rosenlund på markus.rosenlund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070937-2101479". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Karlskrona (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003436