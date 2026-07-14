Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Karlsborg
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Karlsborg Visa alla fastighetsmäklarjobb i Karlsborg
2026-07-14
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag i Karlsborg
, Arboga
, Nynäshamn
, Stockholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Är du redo för en spännande utveckling i din yrkeskarriär? Vi letar just nu efter dig som vill vara en del av Sveriges största oberoende mäklarkedja! Nu utökar vi teamet och söker både dig som är nyregistrerad mäklare, har några års erfarenhet och är intresserad av nya möjligheter som mäklare!
Vi tror att du trivs i en kultur som präglas av högt tempo, affärsmässighet, laganda, tydliga mål och glädje.Publiceringsdatum2026-07-14Kravprofil för detta jobb
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare
Bor i Karlsborg med omnejd
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och styrkan av att tillhöra ett etablerat varumärke med över 85 års branscherfarenhet och omfattande samarbeten.
En framgångsrik försäljningsmetod, unika produkter/tjänster, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system.
Gemenskap och erfarenheter från en väletablerad kedja över hela landet.
Vi ger dig de bästa förutsättningarna och verktygen för att lyckas som mäklare. Vi är i framkant när det gäller att möta framtidens utmaningar inom mäklartjänster. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Här blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och växer tillsammans. Vi strävar aktivt efter att skapa en trivsam arbetsmiljö och har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar och unika verktyg. Vårt fokus är att vara branschledande både idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på jobb.svenskfast.se.
Kontakt I denna rekrytering söker vi en registrerad fastighetsmäklare, antingen nyregistrerad eller med några års erfarenhet i bagaget. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Andreas Agerborn på telefon 070-292 89 12 eller via e-post andreas.agerborn@svenskfast.se
. Självklart behandlar vi din kontakt med fullständig konfidentialitet.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
Instagram
Facebook Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063839-2100056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Storgatan 53 (visa karta
)
546 32 KARLSBORG Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10002284