Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar
Svensk Fastighetsförmedling AB / Fastighetsmäklarjobb / Kalmar Visa alla fastighetsmäklarjobb i Kalmar
2025-08-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling AB i Kalmar
, Borgholm
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Ronneby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är registrerad mäklare eller befinner dig i slutskedet av din fastighetsmäklarutbildning och som vill utmana dig själv i mäklarrollen.
Hos oss finns möjligheten att utvecklas, utmanas och arbeta i en kollegial miljö som främjar din professionella tillväxt.
DIN NÄSTA UTMANING
Vi är en anrik bobutik med en stor marknad. Vi är starka inom nyproduktion och har en fräsch butik med ett starkt och drivet team som erbjuder våra kunder ett proffsigt bemötande och en trygg affär, vilket gett oss ett gott anseende på orten.
Skall du lyckas som mäklare gäller det att arbeta på rätt ställe. Hos oss på Kalmarkontoret ges alla möjligheter att göra karriär. Vi är idag ett framgångsrikt team som gillar varandra, och skulle gärna se dig som en del av vårt lagbygge. För att lyckas i rollen krävs det att du är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra och att alltid sätta kunden i fokus.
Vi söker dig som motiveras av att överträffa kundens förväntningar samtidigt som du gillar att utmana dig själv. Du är mån om din personliga utveckling och vill vara en viktig spelare i ett mycket framgångsrikt lag. Är du intresserad av att utvecklas inom nyproduktion, kommersiella fastigheter eller jord- och skogsbruk är detta rätt ställe för dig.
KRAVPROFIL - Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare - Bor i Kalmar med omnejd
Meriterande: - Har lyckats att driva igenom lyckade försäljningar.
VI ERBJUDER - Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners - Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system - Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor - En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst.
OM OSS Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
KONTAKT Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Markus Rosenlund på markus.rosenlund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Skicka in din ansökan via knappen "Skicka ansökan". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
Instagram Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Sofia Lundberg sofia.lundberg@svenskfast.se Jobbnummer
9455310