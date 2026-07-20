Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Huddinge
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Huddinge Visa alla fastighetsmäklarjobb i Huddinge
2026-07-20
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Nu söker vi ytterligare en kollega som motiveras av att överträffa kundens förväntningar samtidigt som du gillar att utmana dig själv.
Här får du chansen att ingå i ett fantastiskt team om nio innovativa kollegor med ett bra och stabilt ledarskap. Våra styrkor är att kunna ge våra medarbetare den uppbackning de behöver för att kunna prestera på en hög och jämn nivå. Vi är dessutom ett härligt gäng med blandad erfarenhet där vi tillsammans kompletterar och peppar varandra till fortsatt framgång! I vår bobutik i Huddinge bygger vår kultur på affärsmässighet, nytänkande, engagemang och omtänksamhet.
Vi ser gärna att du är mån om din personliga utveckling och vill vara en viktig spelare i vårt framgångsrika lag där du kan bidra med din erfarenhet, energi och ditt driv!
Krav:
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning.
Talar och skriver svenska flytande. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med 85 års branscherfarenhet
Vår framgångsrika försäljningsmetod, moderna digitala system, egna jurister och marknadsavdelning till förfogande
Kontinuerlig kompetensutveckling
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt.
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst. Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten, är du varmt välkommen att slå en signal eller skicka in din ansökan.
Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och vi flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss erbjuds du som medarbetare löpande utbildningar, unika verktyg och delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se
Kontakt: Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till TA-partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
eller Franchisetagare Petra Garpefors på petra.garpefors@svenskfast.se
– vi ser fram emot att lära känna dig!
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095915-2107845". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Huddinge (visa karta
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141 47 HUDDINGE Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10007317