Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg & Lands...
Svensk Fastighetsförmedling AB / Fastighetsmäklarjobb / Helsingborg Visa alla fastighetsmäklarjobb i Helsingborg
2025-08-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
DIN NÄSTA UTMANING Vi söker dig som är registrerad mäklare eller i slutskedet av dina studier. Vår bobutik i Helsingborg består av ett team om 12 personer med en kollegial atmosfär där vi fokuserar på att uppnå uppsatta mål samtidigt som vi har kul på jobbet. Kontoret är placerat centralt i Helsingborg och vi arbetar även i Landskrona, vilket ger dig möjlighet att bredda din kundkrets.
Vi söker dig som är driven, social och ansvarstagande - och som trivs med att arbeta nära andra i ett team. Hos oss blir du en del av en kultur med högt tempo, affärsmässighet, tydliga mål och massor av arbetsglädje. Vi erbjuder flexibilitet, ett engagerat team som alltid ställer upp för varandra och de bästa verktygen för att du ska kunna fokusera på det du gör bäst - att vara mäklare.
KRAVPROFIL
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare
VI ERBJUDER
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst. Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten, är du varmt välkommen att slå en signal eller skicka in din ansökan.
OM OSS
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
KONTAKT
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Caroline Ringdahl på caroline.ringdahl@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
Instagram Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Sofia Lundberg sofia.lundberg@svenskfast.se Jobbnummer
9458577