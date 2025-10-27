Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Hallstahammar/Surah...
2025-10-27
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
Är du redo för en spännande utveckling i din yrkeskarriär? Vi letar just nu efter dig som vill vara en del av ett marknadsledande lag och Sveriges största oberoende mäklarkedja! Nu utökar vi teamet på två orter och söker både dig som är nyregistrerad mäklare, har några års erfarenhet och är intresserad av nya möjligheter som mäklare!
Vår bobutik i Hallstahammar och Surahammar är del av ett team i Västra Mälardalen på 11 personer med en familjär atmosfär där vi fokuserar på att uppnå uppsatta mål samtidigt som vi har roligt på jobbet. Vi söker dig som är driven, lyhörd, social och en lagspelare. Vi tror att du trivs i en kultur som präglas av högt tempo, affärsmässighet, laganda, tydliga mål och glädje.
Vi är och har varit marknadsledare under många år och kan stoltsera med återkommande nöjda kunder, många rekommendationer och möjligheten att skapa långvariga relationer. Hallstahammar och Surahammar är belägna nära Västerås och erbjuder en spännande bostadsmarknad. Publiceringsdatum2025-10-27Kravprofil för detta jobb
Registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning
Erfarenhet av framgångsrika fastighetsförsäljningar
Handlingskraftig och bekväm med ansvarstagande och ledarskap.
Vi erbjuder dig:
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och styrkan av att tillhöra ett etablerat varumärke med över 85 års branscherfarenhet och omfattande samarbeten.
En framgångsrik försäljningsmetod, unika produkter/tjänster, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system.
Gemenskap och erfarenheter från en väletablerad kedja över hela landet.
Vi ger dig de bästa förutsättningarna och verktygen för att lyckas som mäklare. Vi är i framkant när det gäller att möta framtidens utmaningar inom mäklartjänster. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig.
Om oss: Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Här blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och växer tillsammans. Vi strävar aktivt efter att skapa en trivsam arbetsmiljö och har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar och unika verktyg. Vårt fokus är att vara branschledande både idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på jobb.svenskfast.se.
Kontakt: I denna rekrytering söker vi en registrerad fastighetsmäklare, antingen nyregistrerad eller med några års erfarenhet i bagaget. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Olof Widaeus på telefon 072-5049659 eller via e-post olof.widaeus@svenskfast.se
. Självklart behandlar vi din kontakt med fullständig konfidentialitet.
Svensk Fastighetsförmedling
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett heltidsjobb.
Svensk Fastighetsförmedling AB
Svensk Fastighetsförmedling
Sofia Lundberg sofia.lundberg@svenskfast.se
Sofia Lundberg sofia.lundberg@svenskfast.se Jobbnummer
9575237