Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg
2025-11-14
Drömmer du om att ta din mäklarkarriär till nästa nivå? Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg expanderar och söker drivna fastighetsmäklare som vill lyckas i en framgångsrik kedja. Hos oss får du alla verktyg och stöd du behöver för att nå dina mål!
Förutom att ha fantastiska kollegor vid din sida, får du tillgång till omfattande stödfunktioner, såsom en intern och kostnadsfri juristavdelning och marknadens bästa kundsystem. Nu söker vi fler fastighetsmäklare till flera av våra kontor i Göteborgs-området och som vill bli en del av vårt vinnande lag!
VEM SÖKER VI?
Du är utbildad fastighetsmäklare eller i slutet av din utbildning
Du har en vilande eller aktiv registrering hos FMI
Du är bosatt i Göteborg eller ska flytta till Göteborg
Just nu expanderar Svensk Fastighetsförmedling i Göteborgs-området och vi söker dig som vill vara med på resan. Vi matchar dig med rätt kontor i det område du är intresserad av, och hela processen är givetvis konfidentiell.
Skicka in din ansökan så kontaktar vi dig och berättar mer om möjligheterna och karriärvägarna på det område du är intresserad av!
HOS OSS Vår digitala utbildningsplattform ser till att du alltid håller dig uppdaterad med de senaste verktygen och arbetssätten, så att du kan ligga steget före i en ständigt föränderlig marknad. Med innovativa verktyg och Aktiv Matchning skräddarsyr vi försäljningsprocessen för att ge kunden det bästa möjliga slutpriset.
Vi arbetar som ett team och delar med oss av erfarenheter för att det ska löna sig att jobba tillsammans. Vi har byggt upp ett välkänt och omtyckt varumärke under mer än 85 år, vilket ger dig som medarbetare stora fördelar och en stabil plattform att stå på.
Utöver detta erbjuder vi även möjlighet till delägarskap, vilket gör att du inte bara kan ta del av utdelning, utan också påverka företagets riktning framåt. Vårt fokus på kontinuerlig utbildning, coaching och ledarskapsutveckling säkerställer att du har allt du behöver för att lyckas - idag och imorgon.
OM OSS Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
