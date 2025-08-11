Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Sydväst
2025-08-11
Nu söker vi ytterligare en kollega som motiveras av att överträffa kundens förväntningar samtidigt som du gillar att utmana dig själv.
Vi söker dig som har erfarenhet av rollen som fastighetsmäklare eller du som är i början av din karriär och vill kickstarta den tillsammans med oss. Hos oss får du möjligheten att vara en viktig spelare i vårt framgångsrika lag och bidra till att överträffa kundens förväntningar samtidigt som du utmanar och utvecklar dig själv.
På Svensk Fastighetsförmedling är vi stolta över att kunna ge våra medarbetare den uppbackning de behöver för att prestera på en hög och jämn nivå. Tillsammans utgör vi ett härligt gäng med varierande erfarenheter där vi kompletterar och peppar varandra till fortsatt framgång!
Om dig
Vi söker dig med ett som är registrerad fastighetsmäklare och som är hungrig på att växa och utvecklas. Du är ambitiös och har en stark vilja att vara en framstående aktör inom branschen. Din erfarenhet, energi och driv kommer att vara en värdefull tillgång för vårt team.
Vi söker dig som:
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning.
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Vi ger dig tillgång till
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och fördelen av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 80 års branscherfarenhet.
Vår framgångsrika försäljningsmetod och kontinuerlig kompetensutveckling. Du kommer även ha tillgång till moderna digitala system samt egna jurister och marknadsavdelning.
En stark gemenskap och etablerad erfarenhet inom vår kedja, som sträcker sig över hela landet.
Vår bobutik i Göteborg Sydväst består av fem mäklare och en mäklarkoordinator. Vi är ett härligt team som peppar och stöttar varandra och vi drivs av engagemang, arbetsglädje och viljan att hela tiden bli lite bättre - tillsammans.
Vi ger dig dessutom de bästa förutsättningarna och verktygen för att du ska lyckas som mäklare. Vi är alltid i framkant när det gäller förändringar för att möta framtidens krav och utmaningar inom mäklarbranschen.
Låter det intressant?
Vill du vara en del av vårt framgångsrika team? Skicka in din ansökan redan idag. Vi behandlar din kontakt självklart konfidentiellt. Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
eller Franchisetagare Lisa Stafsing på 070-796 06 66.
Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och vi flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss erbjuds du som medarbetare löpande utbildningar, unika verktyg och delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se
Läs mer om oss här https://jobb.svenskfast.se/ https://www.facebook.com/svenskfastkarriar/https://www.instagram.com/livetpasvenskfast/
