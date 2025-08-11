Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum söker nu efter en mäklare för att utveckla distriktet vidare och fortsätta att leverera på våra kunders förväntan. Hos oss arbetar du engagerat hos ett välkänt varumärke som kunderna älskar och som medför en hel del förväntningar men också goda möjligheter till att utvecklas. Genom vårt unika arbetssätt säkerställer du att kunderna får en god upplevelse och bäst betalt oavsett om de säljer sin första lägenhet eller familjegården.
OM DIG
Som mäklare hos oss krävs det att du gillar försäljning och drivs av att skapa en smidig kundupplevelse med goda relationer på både kort och lång sikt. Vidare krävs det att du:
Är utbildad till fastighetsmäklare och innehar en registrering (aktiv eller vilande)
Vill lära dig ett välbeprövat sätt att arbeta som säkerställer att kunderna får bäst betalt
Vi ser det som meriterande om du redan har lyckats driva igenom egna lyckade försäljningar, men vi känner oss också trygga i att vi annars har verktygen som krävs för att hjälpa dig att komma igång.
SOM MÄKLARE HOS OSS
Får du tillgång till marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med 85 års branscherfarenhet.
Dessutom lär du dig vår framgångsrika försäljningsmetod, moderna digitala system, egna jurister och marknadsavdelning till förfogande.
Vi erbjuder även kontinuerlig kompetensutveckling och ett löpande arbete med ledarskapet för att säkerställa att du få allt stöd och utmaning du behöver för att fortsätta utvecklas i rollen.
Du kommer också att ingå i en stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt.
VILL DU VETA MER?
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta rekryterare Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
eller Franchisetagare Daniel Landgren på daniel.landgren@svenskfast.se
, eller skicka in din ansökan via knappen "Ansök här". Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
OM SVENSK FAST
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och vi flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss erbjuds du som medarbetare löpande utbildningar, unika verktyg och delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se
Läs mer om oss här: https://jobb.svenskfast.se/https://www.facebook.com/svenskfastkarriar/https://www.instagram.com/livetpasvenskfast/
