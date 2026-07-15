Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Eskilstuna
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Eskilstuna Visa alla fastighetsmäklarjobb i Eskilstuna
2026-07-15
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Nu söker vi ytterligare en kollega som motiveras av att överträffa kundens förväntningar samtidigt som du gillar att utmana dig själv.
Din nästa utmaning Vår bobutik i Eskilstuna består av ett team om nio personer med en kollegial atmosfär där vi fokuserar på att uppnå uppsatta mål samtidigt som vi har kul på jobbet. Vi söker dig som är driven, social, ansvarstagande och teamorienterad. Du är registrerad mäklare, alternativt snart klar med dina studier till att bli registrerad mäklare. Vi tror att du trivs i en kultur som präglas av högt tempo, affärsmässighet, tydliga mål och glädje. Vi erbjuder dig flexibilitet, ett fantastiskt team som ställer upp för varandra och dem bästa verktygen för att du ska kunna fokusera på just det du är bra på - att vara mäklare.Publiceringsdatum2026-07-15Kravprofil för detta jobb
Är registrerad mäklare med tillhörande fastighetsmäklarutbildning eller är i slutskedet på utbildningen till fastighetsmäklare
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst. Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten, är du varmt välkommen att slå en signal eller skicka in din ansökan.Om företaget
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
KONTAKT
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Franchisetagare Hampus Eklund hampus.eklund@svenskfast.se
, Yvonne Eklund på yvonne.eklund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069584-2101038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Eskilstuna (visa karta
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633 40 ESKILSTUNA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003219