Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling i Bromma
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2026-07-20
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Är du redo att ta nästa steg i din mäklarkarriär och bli en del av Sveriges största oberoende mäklarkedja? Vill du arbeta i ett distrikt med stor potential, där du får möjlighet att utvecklas och ingå i ett positivt och framåtlutat team? Då är rollen som mäklare i Bromma perfekt för dig!
Nu har du chansen att bli en del av vår bobutik i Bromma. Här jobbar vi i ett mindre, dedikerat team med högt engagemang och stora möjligheter inför framtiden. Som mäklare hos oss på Svensk Fastighetsförmedling får du tillgång till ett av marknadens största kundregister och en mängd stödtjänster som låter dig fokusera på det du gör bäst – att förmedla bostäder och skapa fantastiska kundupplevelser!
Vem är du? Vi letar efter dig som älskar att överträffa förväntningar och som drivs av utmaningar. Oavsett om du är ny i branschen eller har några års erfarenhet som mäklare, är det viktigaste att du har ett starkt driv för personlig utveckling och vill vara en nyckelspelare i vårt team.
Vi söker dig som är:
Nyfiken, engagerad och tävlingsinriktad.
En lagspelare som alltid ser till teamets bästa.
Registrerad fastighetsmäklare eller i slutskedet av din mäklarutbildning.
Hos oss: Hos Svensk Fastighetsförmedling är människor i fokus, och vi investerar i både individuell och grupputveckling. Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid och strävar efter att vara ansvarstagande – mot våra kunder, våra kollegor och vårt samhälle. Tack vare detta har vi upprepade gånger utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Om oss: Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
Kontakt: Tveka inte att skicka in din ansökan! Vid frågor, kontakta TA-partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095840-2107835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Bromma (visa karta
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168 73 BROMMA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10007312