Fastighetsmäklare till Limhamns Mäklare - frihet och förtroende
Ted Andersson Limhamns Mäklare / Fastighetsmäklarjobb / Malmö Visa alla fastighetsmäklarjobb i Malmö
2025-10-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ted Andersson Limhamns Mäklare i Malmö
Limhamns Mäklare söker en engagerad fastighetsmäklare som vill arbeta fritt med starkt stöd i ett välkänt varumärke. Du blir del av ett personligt kontor på Linnégatan 36 i Malmö, där kvalitet, förtroende och samarbete är grundvärden.
Vi erbjuder en komplett arbetsplats med skyltfönsterläge, moderna system, datorer och storformatskrivare. Du arbetar självständigt med trygg tillgång till resurser, stöd och kollegialt utbyte.
Hos oss får du frihet att forma din egen vardag och din egen framgång på heltid eller deltid.
Skicka gärna en kort ansökan eller ett meddelande - vi berättar gärna mer om upplägget och hur samarbetet fungerar i praktiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: info@limhamnsmaklare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ted Andersson Limhamns Mäklare
, https://limhamnsmaklare.se/
Linnégatan 36 (visa karta
)
216 14 LIMHAMN Arbetsplats
Limhamns Mäklare Jobbnummer
9574452