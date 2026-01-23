Fastighetskoordinator, vikariat, till fastighetsenheten Primärvården i Lund
2026-01-23
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en central och verksamhetsnära roll där du bidrar till att skapa förutsättningar för en välfungerande primärvård? Som fastighetskoordinator hos oss får du en viktig roll i arbetet med att utveckla och förvalta ändamålsenliga lokaler som stödjer vårdens uppdrag, idag och framåt.
Tjänsten är placerad inom den övergripande verksamheten för ekonomi och fastighet, som är en del av förvaltningsledningen inom Primärvården Skåne. Du ingår i ett mindre team av fastighetskoordinatorer som leds av en enhetschef och arbetar nära verksamheterna i hela Skåne. Primärvården Skåne har cirka 3100 medarbetare och bedriver vård i hela regionen.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som fastighetskoordinator arbetar du på hyresgästsidan, där Regionfastigheter är vår hyresvärd. Ditt uppdrag är att säkerställa att verksamheterna får de fastighetstjänster som avropats och att lokalerna uppfyller gällande krav och standarder för att vård ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.
I rollen ingår att:
• stödja och vägleda verksamheterna i planerings- och byggprocesser vid förändrade lokalbehov
• hantera ärenden kopplade till fastighet, service och lokalförändringar
• delta i arbetsgrupper inom ombyggnads- och lokalförändringsprojekt
• samordna avrop av lokalförändringar inklusive fastighetsrelaterad utrustning
• ansvara för kontakter med andra regionala förvaltningar
• arbeta med säkerhetsrelaterade fastighetsfrågor samt investeringshantering
Tjänsten är ett föräldravikariat om cirka ett år, med önskad start i maj.Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta med fastighetsfrågor, gärna med inriktning mot lokaler, och som har erfarenhet av byggprocesser samt ritningstolkning. Du har god datorvana, är van att arbeta i olika system och uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift. Då resor förekommer i tjänsten är giltigt B-körkort ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsföretagande eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, ekonomiska beräkningar kopplade till bygg- eller lokalprojekt, investeringshantering samt säkerhetsrelaterade fastighetsfrågor ses som en fördel. Vi ser även positivt på intresse för eller erfarenhet av arbete nära vårdverksamhet.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande samt trivs med att hantera flera parallella ärenden. Ett professionellt och förtroendeingivande bemötande, god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt är naturliga delar av rollen. Vidare bidrar du aktivt till ett gott arbetsklimat och delar gärna med dig av din kunskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
