Fastighetskoordinator sökes till vår kund i Huskvarna!
2025-09-01
Är du serviceinriktad och strukturerad och gillar att ingen dag är den andra lik? Har du dessutom ett öga för detaljer? Då kan det vara dig vi söker som Fastighetskoordinator till vår kund i Huskvarna!
Om rollen
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad person som vill ta sig an rollen som fastighetskoordinator hos en av våra kunder i Huskvarna. Uppdraget sträcker sig från november 2025 till februari/mars 2027 och är förlagt på plats i vår kunds lokaler i Huskvarna och Jönköping.
* Beställning av möbler och kontorsinredning
* Kontaktperson gentemot leverantörer inom möbler, gardiner och växtskötsel
* Ansvar för kontakt och uppföljning med städleverantör
* Hantering och vidareförmedling av nya lokalbehov
Vi söker dig som:
* Är serviceinriktad och lösningsfokuserad
* Trivs med varierande arbetsdagar
* Är social och kommunikativ
* Har god struktur och planeringsförmågaKvalifikationer
* Minst gymnasieutbildning
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Start: Senast 1 november 2025
Omfattning: Heltid, till februari/mars 2027
Placering: Huskvarna och Jönköping
Ansökan
Du kommer att vara anställd av Manpower och arbeta som konsult på plats hos vår kund.
Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta Therese, på therese.johansson@manpower.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
