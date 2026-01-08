Fastighetsingenjör till Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Stockholms kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 12 begravningsplatser, 13 kapell, en ceremonibyggnad och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.
Fastighetsingenjör till Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning, enhet byggnad- och landskap.
Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Välkommen till oss!
Som fastighetsingenjör på enhet byggnad- och landskap inom kyrkogårdsförvaltningen ingår du i en grupp där du kommer att arbeta tätt tillsammans med förvaltningens befintliga fastighetsingenjör och fastighetstekniker samt landskapsingenjörer, landskapsarkitekt, antikvarie och arborist.
Vi är ett kompetent, prestigelöst, positivt gäng som värdesätter god stämning och vi delar med oss av vår kunskap och stöttar varandra.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag i en unik miljö med varierande arbetsuppgifter under stort eget ansvar.
Blir du vår nya kollega så erbjuder vi dig förmåner som flextid, friskvårdsförmåner, utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhetsfrågor samt möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet. Hos oss värnar vi om en god arbetsmiljö och att våra medarbetare ska känna delaktighet.
Vårt fastighetsbestånd
Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav. Vi ansvarar för 12 begravningsplatser med bland annat 13 kapell, en ceremonibyggnad, 2 krematorier och 1 kylhus.
Utöver dessa finns personalbyggnader-, förrådsbyggnader-, samt övriga byggnader. Totalt över ca 50 byggnader.
Majoriteten av våra byggnader har stora kulturhistoriska värden och lyder under kulturmiljölagen däribland världsarvet Skogskyrkogården. Vår krematorieverksamhet innehåller teknisk avancerade system.
Din roll
Din uppgift är viktig för att förvalta vårt fastighetsinnehav och utveckla våra arbetssätt. Som fastighetsingenjör ansvarar du för driften och dess installationer.
Tjänsten innebär ett varierande arbete med många kontaktytor där det ingår daglig kontakt med leverantörer och medarbetare inom förvaltningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ansvara för:
fastighetsdrift
underhållsplanering
styr- och regler i fastigheter
arbetsuppgifter kopplade till elansvar och brandfrågor
att myndighetskrav efterföljs
offentlig upphandling
projektledning
tekniskt stöd till övrig verksamhet
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är utbildad högskoleingenjör eller har relevant YH-utbildning. Alternativt har du inhämtat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet från liknande roll
har aktuell erfarenhet från liknande roll
erfarenhet av styr- & reglerteknik
erfarenhet av entreprenadjuridik
erfarenhet av projektledning inom bygg och installation
B-körkort
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av kommunal/offentlig förvaltning
kunskap och tillämpning av LOU (Lagen om offentlig upphandling)
erfarenhet från teknisk förvaltning
erfarenhet av arbete med fastigheter i kulturmiljö
Personliga förmågor och färdigheter
I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, motivation för tjänsten samt följande personliga förmågor. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, trygg i din kompetens och van att styra din egen tid och driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och effektivt sätt.
Du är flexibel och trivs med omväxlande arbetsuppgifter och är van vid att ha flera pågående projekt samtidigt. I arbetet med teknik och förvaltning inom begravningsverksamheten uppstår alltid oväntade situationer i känsliga
verksamheter vilket kräver god samarbetsförmåga, stort tålamod och ett lösningsinriktat förhållningssätt.
Sist men inte minst krävs en ekonomisk medvetenhet och förståelse för kostnader, intäkter och effektivitet ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.
Arbetet innebär resor inom Stockholms stad.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sara Carlquist, avdelningschef, tel. 08 - 508301008, e-post: sara.carlquist@stockholm.se
Facklig representant
Dick Morén SACO, tel. 08-50840622, e-post: dick.moren@stockholm.se
