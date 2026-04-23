Fastighetsingenjör inriktning Brandskydd - Anläggningsavdelningen
2026-04-23
På grund av ökad arbetsbelastning inom företaget och även på Anläggningsavdelningen söker vi nu en engagerad medarbetare som kan stärka vårt team. Är du intresserad av en nyckelroll i ett företag där du får möjlighet att utvecklas och bygga ett brett nätverk, både internt och externt. Då kan tjänsten som Fastighetsingenjör med inriktning Brandskydd vara rätt för dig!
Din kommande roll
Hos BAE Systems Hägglunds AB är det viktigt att våra fastigheter och lokaler håller hög standard, även när det gäller brandskyddet. Som Fastighetsingenjör Brandskydd ansvarar du för drift, underhåll, besiktningar, kravställning, tekniskt stöd och granskning kopplat till brandskydd vid ny- och ombyggnationer. Du kommer även att fungera som företagets kontaktperson både internt och gentemot vårt försäkringsbolag i ärenden som rör brandskydd och egendomsskydd.
I rollen ingår att leda förstudier, projektering och projekt inom brandskyddsområdet. Tillsammans med teamet på Anläggningsavdelningen ansvarar du för tillståndsgivning av Heta arbeten och Safe Work Permit (SWP). Du kommer ha daglig kontakt med konsulter, entreprenörer och interna stödfunktioner såsom IM&T, Säkerhet, SHE och Underhåll.
I rollen kommer du vara sammanhållande för det systematiska brandskyddsarbetet på våra siter i Örnsköldsvik.
Arbetet omfattar också kontroll och provning av brandlarm, sprinkler- och gassläckanläggningar (Anläggningsskötare) samt administrativa uppgifter som kalkylering, ekonomisk uppföljning och fakturahantering. Du rapporterar direkt till chef för Anläggning.
Vi ser gärna att du har en utbildning som brandingenjör, byggingenjör, annan relevant utbildning eller lång erfarenhet inom området. För att lyckas i rollen är du en lagspelare med stark vilja att utvecklas. Meriterande är BAS-P/BAS-U-kompetens, erfarenhet av byggprojekt och arbete med fastigheter inom industrin.
Du är van vid att arbeta i datorbaserade system och behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Som person drivs du av att leda och samarbeta med många olika kontaktytor, både internt och externt. Du har ett kostnadsmedvetet förhållningssätt och ser utveckling, effektivisering och miljömässig hållbarhet som en självklar del av ditt arbete. Du är strukturerad, målinriktad och handlingskraftig, samtidigt som du är lyhörd och har förmåga att bygga goda relationer.
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till Facilities Manager, Jonny Näsström, 0660 - 807 39, 073-1497141 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, AxÖ Consulting, 070 - 842 23 35,
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 20 maj.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest. I denna tjänst behöver även en bakgrundskontroll göras och godkännas innan du kan vara aktuell för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Bae Systems Hägglunds AB
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK
Jonny Näsström 073-1497141
