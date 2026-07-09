Fastighetsingenjör/Fastighetschef till VR City Traffic
VR Sverige AB / Chefsjobb / Nacka Visa alla chefsjobb i Nacka
2026-07-09
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Vill du vara med och utveckla fastigheter och depåmiljöer som är avgörande för en välfungerande kollektivtrafik? Hos VR City Traffic får du en nyckelroll i en verksamhet där teknik, hållbarhet, säkerhet och långsiktig förvaltning möts. Vi söker dig som vill kombinera operativt fastighetsarbete med strategiskt ansvar och bidra till att skapa förutsättningar för framtidens kollektivtrafik.
Om VR City Traffic
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi både buss- och tågtrafik och tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av Nordens största operatörer inom kollektivtrafik. Vårt mål är att stärka vår konkurrenskraft genom utveckling, innovation och hög operativ kvalitet. Våra värderingar – Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling – vägleder oss i det dagliga arbetet.
Om rollen
Som fastighetsingenjör/fastighetschef ansvarar du för både den dagliga tekniska förvaltningen och den långsiktiga utvecklingen av våra fastigheter inom Affärsområde buss. Rollen är bred, självständig och verksamhetsnära – med fokus på att säkerställa driftsäkra, effektiva och hållbara fastighetslösningar som stödjer vår trafikproduktion.
Du kommer att ha din huvudsakliga arbetsplats på huvudkontoret i Sickla, med nära samverkan med kollegor och funktioner inom organisationen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
I rollen får du ett helhetsansvar för fastighetsfrågor – från teknisk drift och underhåll till budget, uppföljning och strategisk utveckling. Du kommer bland annat att:
ansvara för teknisk drift, underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet
identifiera behov, genomföra tekniska utredningar och föreslå förbättringsåtgärder
säkerställa att lagar, myndighetskrav och interna rutiner inom fastighetsdrift följs
leda och samordna underhållsprojekt, reparationer och utvecklingsinitiativ
samarbeta med entreprenörer, leverantörer och interna intressenter
arbeta med budget, upphandling, avtal, förhandling och ekonomisk uppföljning
driva den långsiktiga planeringen och utvecklingen av fastighetsförvaltningen
Vem är du?
högskoleutbildning inom fastighetsteknik, bygg, teknik eller annan relevant inriktning
erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning, drift och underhåll
förmåga att arbeta både operativt och strategiskt, gärna i en roll med ledande ansvar
god kunskap om bygglagstiftning, myndighetskrav, driftteknik och fastighetsutveckling
erfarenhet av budget, upphandling, avtalsuppföljning och leverantörsstyrning
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete enligt ISO 55000 eller motsvarande arbetssätt inom tillgångsförvaltning.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut. Du har lätt för att skapa goda samarbeten, kommunicerar tydligt och trivs i en roll där du får växla mellan strategiska frågor och praktisk problemlösning. Du är affärsmässig, ansvarstagande och motiveras av att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Därför ska du välja VR City Traffic
Hos oss får du en betydelsefull och varierad roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av en samhällsviktig verksamhet där fastigheterna är en central förutsättning för att kollektivtrafiken ska fungera varje dag. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum – och där du får bidra till både daglig drift och långsiktig förbättring.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, förmåner och möjlighet till flexibilitet utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla fastighetsarbetet i en organisation som bidrar till hållbart resande varje dag? Då ser vi fram emot din ansökan.
Skicka in ditt CV och personliga brev via ansökningslänken nedan. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-08-31.
I rekryteringsprocessen använder vi personlighets- och färdighetstester.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig chef Lars-Åke Wågström, lars-ake.wagstrom@vrsverige.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437)
Sicklastråket 4 (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
VR i Sverige Jobbnummer
9998615