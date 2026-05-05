Fastighetsingenjör 100% sökes till Ljungby pastorat
2026-05-05
Vi söker dig som tillsammans med vår kyrkogårds- och fastighetschef ansvarar för drift och underhåll av pastoratets fastigheter och kyrkor.
Inom pastoratet har vi 9 kyrkor, ett gravkapell och ytterligare ett tjugotal byggnader. Tjänsten ingår i enheten kyrkogård- och fastighetsförvaltning, där övriga medarbetare arbetar med församlings- och begravningsverksamhet, fastighetsskötsel samt administration.
Tjänsten är till största delen en administrativ tjänst. Du ansvarar tillsammans med vår kyrkogårds- och fastighetschef för drift och skötsel och planerat underhåll och har budgetansvar för dessa delar. Du ansvarar även för att ta fram underlag för projekt och investeringar samt föredrar dessa för arbetsutskott och kyrkoråd. Tjänsten innebär kontakter med relevanta myndigheter, till exempel Länsstyrelsen. Du bör ha ett intresse av hur kyrkans byggnader ska vara utformade för att de på bästa sätt ska motsvara de behov som verksamheterna har idag.
Arbetsuppgifterna innefattar till exempel:
att ansvara för fastighetstekniska frågor rörande kyrkobyggnader och andra fastigheter.
till exempel brandskydd, elsäkerhet, inventeringar osv.
att vara projektledare för så väl små som stora projekt.
att handlägga fastighetsfrågor och göra kostnadsberäkningar, bedömningar och uppföljningar samt ansvara för projektbudget.
att vara föredragande och rådgivande i arbetsutskott och kyrkoråd.
att handlägga ärenden gällande tillstånd, bland annat enligt kulturminneslagen, plan- och bygglagen, kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) samt kyrkounderhållsbidrag (KUB).
att hålla fastighetsdokumentationen aktuell
ansvar för avtal rörande drift- och underhåll, till exempel brandlarm, inbrottslarm, hissar med mera.
Vi söker dig
som är utbildad fastighets-/byggnadsingenjör eller har annan erfarenhet och kunskap inom bygg- och fastighetsbranschen som kan bedömas likvärdig.
som har god service- och samarbetsförmåga, är noggrann, flexibel och kommunikativ.
som har en öppen attityd i arbetsuppgifter gentemot medarbetare och förtroendevalda.
som har erfarenhet av energi- och miljöfrågor.
som har kunskap om lagar och föreskrifter som rör fastigheter.
som har god kunskap i svenska och engelska.
Särskilt meriterande
Du har erfarenhet av renoveringar av äldre och/eller kulturhistoriska byggnader/kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Du har kunskap om lagar och förskrifter som rör det antikvariska området.
Du har erfarenhet av projektledning, ekonomi och upphandlingar.
Vi kommer lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Vi förutsätter att du känner till och delar svenska kyrkans värderingar. För tjänsten krävs B körkort och tillgång till egen bil.Om företaget
Ljungby pastorat är beläget centralt i södra Småland. Som del av Svenska kyrkan ansvarar vi för kyrkans fastigheter och kyrkor. Ljungby pastorat består av åtta församlingar med cirka 10 500 medlemmar. Pastoratets personal arbetar utifrån fem enheter. Vi är cirka 50 anställda fördelade på församlingar och förvaltning.
Du kan läsa mer om pastoratet här: www.svenskakyrkan.se/ljungby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Pastorat
(org.nr 252003-8775)
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
341 35 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkogårds- och fastighetschef
Kyrkogårds- och fastighetschef
Ida Ekenberg ida.ekenberg@svenskakyrkan.se 037267143
