Fastighetsförvaltare till Trafikverkets fastighetsavdelning
Trafikverket / Fastighetsskötarjobb / Solna Visa alla fastighetsskötarjobb i Solna
2026-07-30
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Drivs du av ett spännande jobb med ansvar för samhällsviktiga byggnader där du med din kompetens inom lokalförvaltning bidrar till samhällsnytta. Vi har jobbet!Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare inom avdelning Fastighet företräder du Trafikverket som ägare av Trafikverkets bebyggda fastigheter, såsom kontorsfastigheter, stationshus och statliga byggnadsminnen. Tillsammans med Trafikverkets inköpare handlar du upp och genomför byggentreprenader genom våra ramavtal. Att kontinuerligt skapa nya och upprätthålla befintliga kundrelationer hos kommuner, fastighetsägare, bandriftsentreprenörer m.fl. är en naturlig del i arbetsuppgifterna. Rollen innebär också flera administrativa arbetsuppgifter. Du har budget- och resultatansvar för dina fastigheter och arbetar strategiskt och hållbart med förvaltningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Uthyrning av lokaler och hyresgästanpassningar
Uppföljning av driftentreprenader
Planering och beställning av underhåll av byggnader vilket även innefattar projektsamordning i samverkan med projektledare och entreprenör
Budgetarbete och prognosjustering
Interna utredningar och utvecklingsuppdrag
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande jobb med frihet under ansvar i en arbetsgrupp med trevliga kollegor och en chef med tillitsbaserat ledarskap. Du har goda möjligheter att utvecklas i denna spännande tjänst i ett utvecklingsorienterat klimat. Hos oss på Trafikverket får du en stabil och modern myndighet där du får bidra till att göra nytta för samhället. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vem är du
Du har god samarbetsförmåga, trivs med många kontaktytor och är mån om att bidra till ett positivt samarbetsklimat. Då administration och uppföljning är viktiga inslag i tjänsten ser vi att du är bra på att planera och strukturera din arbetsvardag samt har en vana att arbeta mot deadlines. Utifrån din initiativförmåga och ditt lösningsfokuserade sätt levererar du goda resultat utan att missa helhetsperspektivet. Du arbetar flexibelt anpassat till en verksamhet i förändring.
Vi söker dig som
har flera års aktuell erfarenhet som fastighetsförvaltare
har erfarenhet av att driva eller samordna ombyggnads- och/eller underhållsprojekt
har fastighetstekniska kunskaper
har erfarenhet av att arbeta med AFF
har universitets-, högskole- eller YH-utbildning om minst 2 år inom fastighetsförvaltning alternativt annan utbildning som vi, tillsammans med gedigen erfarenhet, bedömer likvärdig
är en van användare av Microsoft Office-paketet
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har erfarenhet av förvaltning av lokaler
har kompetens inom ABT06/AB04 och ABK09 i entreprenadskede
har erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap inom hyresrätt och/eller hyresförhandlingar
har erfarenhet av budget- och prognosuppföljning
Övrig information
Det finns en spridning av förvaltningsbeståndet vilket innebär att visst resande ingår i tjänsten. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Möjliga placeringsorter för tjänsten är Gävle eller Stockholm (Solna).Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Andreé Nilsson andree.nilsson@trafikverket.se 0101241791 Jobbnummer
10015786