Fastighetsförvaltare till Trafikverkets fastighetsavdelning
Trafikverket / Fastighetsskötarjobb / Solna Visa alla fastighetsskötarjobb i Solna
2026-04-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Drivs du av ett spännande jobb med ansvar för samhällsviktiga byggnader där du med din kompetens inom lokalförvaltning bidrar till samhällsnytta. Vi har jobbet!Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare inom avdelning Fastighet företräder du Trafikverket som ägare av Trafikverkets bebyggda fastigheter. Du har budget- och resultatansvar för dina fastigheter och arbetar strategiskt och hållbart med förvaltningen. Hyresgästkontakten är en viktig del av förvaltarens vardag då verksamheten som bedrivs i lokalerna har en koppling till Trafikverkets leveranser. Tillsammans med Trafikverkets inköpare handlar du upp och genomför byggentreprenader genom våra ramavtal. Du kommer ansvara för byggnader i Mellansverige, bland annat Stockholm och Värmland. Att kontinuerligt skapa nya och upprätthålla befintliga kundrelationer hos kommuner, fastighetsägare, bandriftsentreprenörer m.fl. är en naturlig del i arbetsuppgifterna. I rollen ingår också betydande inslag av administration, inklusive ekonomisk uppföljning.
Du kommer att arbeta med:
Budget och prognos
Uthyrning av lokaler och hyresförhandlingar
Uppföljning av driftentreprenader där det bl.a. ingår att tillse att myndighetskrav uppfylls
Planera och beställa underhåll av byggnader vilket även innefattar projektsamordning i samverkan med projektledare och entreprenör
Hyresgästanpassningar
Företräda Trafikverket som fastighetsägare
Effektivisering och utveckling av enhetens verksamhet
Medverka som sakkunnig vid interna utredningar
Vi kan erbjuda dig ett roligt och omväxlande jobb, i en arbetsgrupp med trevliga kollegor och en chef med tillitsbaserat ledarskap. Hos oss på Trafikverket får du en stabil och modern myndighet där du får bidra till att göra nytta för samhället.Kvalifikationer
Administration och ekonomisk uppföljning är viktiga inslag i tjänsten så vi ser att du har god förmåga att arbeta strukturerat. Din förmåga att samarbeta med andra är god, och du trivs med många kontaktytor och månar om att bidra till ett positivt samarbetsklimat. Utifrån din initiativförmåga och ditt lösningsfokuserade sätt levererar du goda resultat utan att missa helhetsperspektiv. Du arbetar flexibelt anpassat till en verksamhet i förändring och med deadlines.
Vi söker dig som
har mångårig erfarenhet som fastighetsförvaltare i privat eller offentlig verksamhet
har erfarenhet av att driva/samordna ombyggnads-/underhållsprojekt
har goda fastighetstekniska kunskaper
har goda kunskaper inom AFF i såväl upphandlings- som entreprenadskede
har god kompetens inom ABT06/AB04 och ABK09 i entreprenadskede
har universitets-, högskole- eller YH-utbildning om minst 2 år inom fastighetsförvaltning alternativt annan utbildning som vi, tillsammans med erfarenhet, bedömer likvärdig
är en van användare av Microsoft Office-paketet
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har teoretisk kunskap om och/eller praktisk erfarenhet av lagen om offentlig upphandling (LOU)
har erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap inom hyresrätt och tvistlösning
har god erfarenhet av förvaltning av lokaler
har erfarenhet av brandsäkerhetsarbete och/eller goda kunskaper inom Lagen om skydd mot olyckor
Övrig information
Det finns en spridning av förvaltningsbeståndet vilket innebär att resor ingår i tjänsten. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Möjliga placeringsorter för tjänsten är Gävle eller Stockholm (Solna).Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
Röda vägen (visa karta
)
781 00 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IKT Kontakt
Rekryterande chef
Andreé Nilsson andree.nilsson@trafikverket.se 0101241791 Jobbnummer
9851318