Fastighetsförvaltare till sektion Grundskola (vikariat)
2025-12-12
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande fastighetsförvaltare till sektion Grundskola på Fastighetsförvaltningsenheten på Stadsfastigheter. Fastighetsförvaltningsenheten ansvarar för förvaltning och utveckling av Malmö stads fastigheter för skola, Förskola, sociala boenden, kontor och lokaler samt kultur och fritid. Enhetens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och utemiljöer samt bibehålla fastigheternas funktionella värden. Inom enheten arbetar cirka 120 medarbetare, fördelade på 8 sektioner som förvaltar cirka 600 fastigheter.
Din uppgift som fastighetsförvaltare är ett helhetsansvar för ett antal fastigheter varav majoriteten kommer att vara grundskolor. Du ansvarar för daglig kontakt med kunden och våra driftentreprenörer samt åtgärder och kontroller kopplat till myndighetskrav. I arbetsuppgifterna ingår också planering och genomförande av underhållsåtgärder och verksamhetsanpassningar, ekonomiskt ansvar för sina objekt, budget- och prognosarbete, upphandlingar (så som direktupphandlingar) samt olika utredningar. Du kommer även att ha tätt samarbete med gruppens medarbetare allt från ekonomiförvaltare, markförvaltare, tekniskförvaltare och övriga fastighetsförvaltare.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har högskoleutbildning om minst 180 hp, exempelvis från fastighetsföretagarprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dessutom minst 1 års erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt manuellt B-körkort är krav för tjänsten.
Följande erfarenheter/kunskaper är meriterande:
• Erfarenhet att planera och genomföra byggprojekt.
• Erfarenhet att genomföra projekt i fastigheter med pågående verksamhet.
• Kunskaper inom fastighetsekonomi och fastighetsjuridik.
• Kunskap inom offentlig upphandling enligt LOU.
Vi söker dig som vill arbeta med grundskolor och har en förmåga att ta stort ansvar över dina fastigheter. Det krävs att du är strukturerad och självgående med en god planeringsförmåga. Du ansvarar för din egen tid och gör självständiga prioriteringar. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt samt en god samarbetsförmåga. I rollen som fastighetsförvaltare är det viktigt att du är lugn, uppmärksam och lyhörd i ditt bemötande och genom detta hitta lösningar tillsammans med lokalnyttjare och entreprenörer.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 180 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och Fritid. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler och utemiljö.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat, cirka 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: I början på 2026 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Luka Lukic luka.lukic@malmo.se 0703-736459 Jobbnummer
9640700