Fastighetsförvaltare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-04-07
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Som fastighetsförvaltare på fastighetsavdelningen tillhör du samhällsbyggnadsförvaltningen och är direkt underställd enhetschef. Fastighetsavdelningen har ca 25 medarbetare fördelat på förvaltning, drift och projekt. Avdelning förvaltning sitter samlad och utgår från stadshuset i Mjölbys innerstad.
Avdelningens fokus är att ge våra kunder och hyresgäster bästa möjliga service och stöd, vi vill skapa rätt förutsättningar för vår samhällsutveckling genom att långsiktigt förvalta Mjölby kommuns fastigheter ur ett hållbart, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vill du vara med på vår resa?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare på fastighetsavdelningen ansvarar du för att förvalta delar av kommunens fastighetsbestånd. Ditt förvaltningsområde och dina kunder kommer i huvudsak vara förskolor och grundskolor inom hela kommunen men kan komma att förändras beroende på kommande tillväxt och förändrade lokalbehov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Budgetplanering
* Underhållsplanering
* Fastighetssyner
* Avtalsansvar för ramavtal avseende fastighetsunderhåll inom tilldelat ansvarsområde
* Analys av nyckeltal
* Arbete i och utveckling av verksamhetssystem
Utöver ovanstående har du ett helhetsansvar över dina underhållsprojekt, från upphandling till uppföljning och analys. Du ansvarar för att fastigheterna uppfyller gällande lagar och regler.
Arbetet sker i nära samarbete med avdelningens driftenheter samt externa entreprenörer, konsulter och försäkringsbolag. Du har löpande kontakt med rektorer, administratörer och lokalsamordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Teknisk högskole- eller byggnadsingenjörsutbildning med inriktning mot tex fastighetsförvaltning/byggnadsteknik eller annan dokumenterad utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant område som exempelvis bygg, anläggning, fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi eller fastighetsdrift.
* Goda kunskaper inom BBR, PBL samt LOU.
* God datorvana.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person är du bra på att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt och du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har förmågan att ta initiativ och att både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut.
Vidare ser vi att du noggrant analyserar och bedömer olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar. Du har förmågan att följa instruktioner, processer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Avslutningsvis ser vi även att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du sätter upp mål, organiserar resurser, slutför och följer upp dina arbetsuppgifter.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Urvalet kan komma att ske löpande. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315629".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
595 30 MJÖLBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vision, Kristine Karlsson kristine.karlsson@fv.vision.se 010-2345262
